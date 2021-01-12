  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hrant Dink suikastinde sıcak gelişme
Gündem

Hrant Dink suikastinde sıcak gelişme

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine yönelik dava kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin jandarma istihbarat görevlisi Okan Şimşek, Manisa'da yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 17:48:00 -
Hrant Dink suikastinde sıcak gelişme

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine yönelik dava kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin jandarma istihbarat görevlisi Okan Şimşek, Manisa'da enselendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verdiği eski Trabzon İl Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Okan Şimşek'in Manisa'da bulunduğunu belirledi.

Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi'ndeki bir adreste yakalanan Okan Şimşek, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davanın 8 Ocak'ta yapılan duruşmasında, cinayet döneminde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde astsubay olarak görev yapan tutuksuz sanık Okan Şimşek hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süper güç fena patlayacak... Hazırlıklara başladılar! Savaş her an kopabilir
Dünya

Süper güç fena patlayacak... Hazırlıklara başladılar! Savaş her an kopabilir

ABD halkı, Kongre baskınından sonra iyice su yüzüne çıkan fay hatlarıyla patlama noktasına geldi. Aşırı sağ, 20 Ocak’ta gerçekleşecek başkan..
Karar açıklandığında Adnan Oktar ağladı!
Gündem

Karar açıklandığında Adnan Oktar ağladı! "Ohh Adnan ohh"

Organize silahlı suç örgütü kurduğu ve yönettiği iddiasıyla yargılanan Adnan Oktar ve 13 müridi 9 bin 803 yıl 6’şar ay hapis ve 400’er bin T..
Merakla beklenen Altay Tankı'nda kritik gelişme
Teknoloji

Merakla beklenen Altay Tankı'nda kritik gelişme

Savunma sanayiinde başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakan Türkiye, gözünü 2021'e dikti. "2021 yılı, savunma ve havacılık sanayii se..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay