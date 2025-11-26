HP’den büyük yeniden yapılanma: Binlerce çalışan işten çıkarılacak

ABD merkezli teknoloji şirketi HP, mali takviminde 31 Ekim'de sona eren dördüncü çeyreğe ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirket, bu dönemde çalışan sayısını 4 bin ile 6 bin arasında azaltmayı planladığını duyurdu. Bu karar, HP'nin yapay zeka teknolojilerini kullanarak müşteri memnuniyetini artırmayı ve verimliliği sağlamayı hedefleyen geniş bir yeniden yapılandırma girişiminin parçası olarak şekilleniyor.

YENİDEN YAPILANDIRMA GİRİŞİMİ VE BEKLENEN TASARRUFLAR

HP, açıklamasında bu kapsamda yaklaşık 650 milyon dolarlık iş gücü ve iş gücü dışı maliyet yüküyle karşılaşılmasının öngörüldüğünü belirtti. Şirketin, bu maliyetlerin yaklaşık 250 milyon dolarlık kısmının 2026 mali yılında gerçekleşmesi bekleniyor. HP, bu strateji ile 2028 mali yılı sonunda toplamda yaklaşık 1 milyar dolarlık tasarruf sağlamayı hedefliyor. Yapay zeka kullanımı ile gerçekleştirilecek bu dönüşüm, şirketin inovasyon yeteneklerini güçlendirirken, aynı zamanda maliyetleri de düşürmeyi amaçlıyor.

FİNANSAL PERFORMANS VE GELİR RAPORU

HP'nin dördüncü çeyrek bilançosunda, şirketin gelirinin yıllık bazda yüzde 4,2 artışla 14,6 milyar dolara ulaştığı kaydedildi. Ancak net kar, geçen yılın aynı döneminde 906 milyon dolar iken bu yıl 795 milyon dolara gerileyerek önemli bir düşüş yaşadı. Bu finansal veriler, HP'nin mevcut piyasa koşullarında zorluklarla karşılaştığını gösteriyor. Şirketin bu adımları, uzun vadede sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve rekabet gücünü artırmak amacıyla atılan stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

HP'nin iş gücünde planlanan bu azaltmalar ve maliyet tasarruf çabaları, teknoloji sektöründeki değişken koşullara yanıt verme çabası olarak öne çıkıyor. Şirket, yapay zeka ve dijital dönüşüm süreçlerine yatırım yaparak, hem operasyonel verimliliği artırmayı hem de piyasa taleplerine daha hızlı yanıt verebilmeyi hedefliyor.