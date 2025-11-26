Haber Merkezi Giriş Tarihi: Bağırsaklarımız tehlikede: Kimyasallar sessizce sağlığımızı bozuyor
Bu kimyasalların çoğu yiyecek, su ve çevre yoluyla farkında olmadan vücudumuza giriyor ve araştırma, pek çok maddenin bağırsak bakterileri üzerindeki etkisinin ilk kez ortaya konduğunu gösteriyor. İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, onlarca yaygın kimyasalın bağırsak bakterileri için toksik olabileceğini ve insan sağlığı açısından risk oluşturabileceğini gösterdi. Laboratuvar testlerinde araştırmacılar, sağlıklı bağırsak bakterilerinin büyümesini engelleyen 168 kimyasal tespit etti. Bu durum, bağırsak mikrobiyomunun dengesini bozma potansiyeli taşıyor.