Bağırsaklarımız tehlikede: Kimyasallar sessizce sağlığımızı bozuyor

Bu kimyasallar genellikle yiyecek, içme suyu ve çevresel maruziyetler yoluyla vücudumuza giriyor ve araştırmaya göre çoğunun bağırsak bakterilerini etkilediği daha önce bilinmiyordu. Araştırma Nature Microbiology dergisinde yayımlandı. Çalışmanın yazarlarından Cambridge Üniversitesi araştırmacısı Indra Roux şunları söyledi: “Bazı kimyasalların bu kadar güçlü etkileri olması bizi şaşırttı. Örneğin yangın geciktiriciler ve plastikleştiriciler gibi birçok endüstriyel kimyasalın yaşayan organizmaları etkilemediği düşünülüyordu ama etkiliyor.” İnsanların bu kimyasallara ne kadar maruz kaldığı ve bunun gerçek hayatta bağırsak sağlığını nasıl etkilediği henüz net değil. Ancak önceki çalışmalar, çevresel kirleticilerin bağırsak mikrobiyomunu değiştirerek obezite ve insülin direncine yol açabileceğini gösteriyor.