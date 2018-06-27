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Hozan Cane'ye tutuklama kararı!

Terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle Edirne'de gözaltına alınan Alman vatandaşı şarkıcı Hozan Cane hakkında tutuklama kararı verildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:52
Hozan Cane'ye tutuklama kararı!

Alman vatandaşı olan ve 'Hozan Cane' adını kullanan şarkıcı Saide İnaç, geçen cumartesi günü HDP'lilerle Enez'de seçim çalışmalarına katıldı.

HDP'li şarkıcının bahanesi: PKK'lılarla film çeviriyorduk

TERÖR PROPAGANDASI SEBEBİYLE GÖZALTINA ALINDI

Erzurum doğumlu olan İnaç, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı gerekçesiyle Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"FİLM ÇEKİYORDUK"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Saide İnaç'ın ifadesinde "Film çekiyorduk, bu nedenle onlarla fotoğraf çektirdim." dediği öğrenildi.

Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen İnaç hakkında tutuklama kararı verildi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 10:52
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