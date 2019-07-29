0553 313 94 23

Hosting kullanımında Cpanel farkı

Hosting hizmeti alanlar ve almayı düşünenlerin, webmaster işlemlerini görsel ve interaktif olarak yapmalarını sağlayan ve kullanım esnasında en büyük yardımcıları olan Cpanel, “web hosting kontrol paneli” kullanıcılarına büyük avantaj sağlıyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:03
Hosting kullanımında Cpanel farkı

Hosting hizmeti alanlar ve almayı düşünenlerin, webmaster işlemlerini görsel ve interaktif olarak yapmalarını sağlayan ve kullanım esnasında en büyük yardımcıları olan Cpanel, “web hosting kontrol paneli” kullanıcılarına büyük avantaj sağlıyor.


Cpanel kullanımı ile ilgili bilgiler veren hizhosting.com genel müdürü Caner Çakı, hosting hizmeti alanların, bu hizmetten faydalanırken en büyük yardımcılarından biri olan Cpanel’in kullanım kolaylığına dikkat çekti. Çakı, Cpanel’i Linux sunucularda hosting müşterilerinin, webmasterların işlemlerini görsel ve interaktif olarak yapmalarına olanak sağlayan, popüler, lisans gerektiren bir web hosting kontrol paneli uygulaması olarak tanımladıklarını belirterek “Bu uygulama nasıl ki bilgisayarınızda masaüstünüz ve menüleriniz varsa, hosting hizmetindeki Cpaneli de böyle düşünebiliriz. Cpaneli, bilgisayarınızda masaüstünü kullanır gibi kullanabilirsiniz. Cpanele ilk girdiğinizde birçok resim ve altında yazılar göreceksiniz. Bu resim ve yazılara tıklayarak işlem içeriklerine ulaşabilecek ve kullanım kolaylığını hissedeceksiniz” dedi.



“e-posta listeleri oluşturabilir ve MX kayıtlarınızı yönetebilirsiniz”


Özellikle Cpanel hizmeti ile birlikte e-posta hesabı ekleyip silebileceğini aktaran Çakı şunları söyledi:


“webmail kullanabilecek, otomatik cevaplayıcı oluşturabilecek, e-posta filtreleyebilecek, e-posta kısaltabilecek, e-mail domain yönlendirebilecek, e-postalarınızı izleyebilip, e-posta listeleri oluşturabilir ve MX kayıtlarınızı yönetebilirsiniz. Bunun dışında Cpanel şifrenizi değiştirebilir, FTP hesaplarınızı yönetebilir, disk ve transfer kullanımınızı görüntüleyebilir, online dosya yöneticisiyle tüm dosya işlemlerinizi yapabilir, web korumasıyla dosyalarınızı koruyabilir, hata sayfalarınızı özelleştirebilir, alt alan adlarınızı yönetebilir, adres yönlendirmeleri yapabilir, Mysql veritabanları ekleyip silebilir ve Phpmyadmin ile bunları tam olarak yönetebilir, sitenize girmesini istemediğiniz IP’leri engelleyebilirsiniz.”



“Linux işletim sistemiyle en iyi uyum sağlayan Cpanel”


Cpanel’in avantajlarından da değinen Çakı, “Cpanel’in kurulum ve güncelleme kolaylığı çoğu sistem yöneticisini Cpanel’e yöneltmiştir. Diğer panellerden bazıları her ne kadar Cpanel kadar iyi bir kontrol paneli olsa da Linux işletim sistemiyle en iyi uyum sağlayan Cpanel olarak gözüküyor. Cpanel, hızı, kullanım kolaylığı, kurulum güncellemelerinin kolay ve otomatik olması, stabilitesi gibi özelliklerle ön plana çıkıyor” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Kazım Yücel:
    1. İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye..
    2. Kosova Bisiklet Turu
    3. TCMB'den repo ihalesi
    4. Bebeğin oto koltukta uykuya dalması..
    5. Talas Kafeciler Derneği ile Ali..
    6. DGS 2019 tercihleri ne zaman DGS..
    7. Bosna Hersek'ten ilk hac kafilesi..
    8. Faiz indirimi, konut sektöründe..
    9. Göztepe’ye 8 milyon Euroluk stoper
    10. Afetlerin olumsuz etkileri "ARAS" ile..
    11. Kadın kıyafetli hırsızlar 50 bin lira..
    12. Başak Koleji kurumsal işbirliği..
    13. Yusuf Yazıcı’dan transfer tebessümü
    14. DÜZELTME- "Irak'ta DEAŞ'lı..
    15. Göreve giden özel harekat polisleri..
    16. Toplu tecavüz iftirası nedeniyle hakim..
    17. Abant atlı ve motorlu timlere emanet
    18. Vali Mustafa Tutulmaz Emirdağ 14...
    19. At sevgisini hukuk fakültesine tercih..
    20. Esen Türker, Ege Bölge Başkanlığına..
    21. Dünyaya böyle seslendi: Rumları masaya..
    22. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de..
    23. THOF ‘tan ‘Biz Türkiye’yiz Tekerlekli..
    24. Gurbanguli Berdimuhammedov kimdir?..
    25. Boyabat hayvan pazarında kurbanlık..
    26. "Huawei Y9 Prime 2019" ağustosta..
    27. Erdoğan talimatı verdi! Türkiye'den..
    28. Buğdayda kullanılan mikoriza mantarı..
    29. Çanakkale’de drone ile havadan trafik..
    30. Avrupa borsaları
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu