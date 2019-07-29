Hosting kullanımında Cpanel farkı

Hosting hizmeti alanlar ve almayı düşünenlerin, webmaster işlemlerini görsel ve interaktif olarak yapmalarını sağlayan ve kullanım esnasında en büyük yardımcıları olan Cpanel, “web hosting kontrol paneli” kullanıcılarına büyük avantaj sağlıyor.

Cpanel kullanımı ile ilgili bilgiler veren hizhosting.com genel müdürü Caner Çakı, hosting hizmeti alanların, bu hizmetten faydalanırken en büyük yardımcılarından biri olan Cpanel’in kullanım kolaylığına dikkat çekti. Çakı, Cpanel’i Linux sunucularda hosting müşterilerinin, webmasterların işlemlerini görsel ve interaktif olarak yapmalarına olanak sağlayan, popüler, lisans gerektiren bir web hosting kontrol paneli uygulaması olarak tanımladıklarını belirterek “Bu uygulama nasıl ki bilgisayarınızda masaüstünüz ve menüleriniz varsa, hosting hizmetindeki Cpaneli de böyle düşünebiliriz. Cpaneli, bilgisayarınızda masaüstünü kullanır gibi kullanabilirsiniz. Cpanele ilk girdiğinizde birçok resim ve altında yazılar göreceksiniz. Bu resim ve yazılara tıklayarak işlem içeriklerine ulaşabilecek ve kullanım kolaylığını hissedeceksiniz” dedi.

“e-posta listeleri oluşturabilir ve MX kayıtlarınızı yönetebilirsiniz”

Özellikle Cpanel hizmeti ile birlikte e-posta hesabı ekleyip silebileceğini aktaran Çakı şunları söyledi:

“webmail kullanabilecek, otomatik cevaplayıcı oluşturabilecek, e-posta filtreleyebilecek, e-posta kısaltabilecek, e-mail domain yönlendirebilecek, e-postalarınızı izleyebilip, e-posta listeleri oluşturabilir ve MX kayıtlarınızı yönetebilirsiniz. Bunun dışında Cpanel şifrenizi değiştirebilir, FTP hesaplarınızı yönetebilir, disk ve transfer kullanımınızı görüntüleyebilir, online dosya yöneticisiyle tüm dosya işlemlerinizi yapabilir, web korumasıyla dosyalarınızı koruyabilir, hata sayfalarınızı özelleştirebilir, alt alan adlarınızı yönetebilir, adres yönlendirmeleri yapabilir, Mysql veritabanları ekleyip silebilir ve Phpmyadmin ile bunları tam olarak yönetebilir, sitenize girmesini istemediğiniz IP’leri engelleyebilirsiniz.”

“Linux işletim sistemiyle en iyi uyum sağlayan Cpanel”

Cpanel’in avantajlarından da değinen Çakı, “Cpanel’in kurulum ve güncelleme kolaylığı çoğu sistem yöneticisini Cpanel’e yöneltmiştir. Diğer panellerden bazıları her ne kadar Cpanel kadar iyi bir kontrol paneli olsa da Linux işletim sistemiyle en iyi uyum sağlayan Cpanel olarak gözüküyor. Cpanel, hızı, kullanım kolaylığı, kurulum güncellemelerinin kolay ve otomatik olması, stabilitesi gibi özelliklerle ön plana çıkıyor” diye konuştu.