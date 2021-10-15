Hoş kokulu limon reçeli tarifi

Reçel sevenler bu tarif tam size göre. Kokusuyla, lezzeti ile sizi mest edecek. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler:

1 kg limon

1.5 kg şeker

Yarım limon suyu

Yapılışı

Limonları 15 dakika suda bekletin. Kuruttuktan sonra sadece sarı alanını rendeliyoruz. Rendelenen kabukları bir beze koyun. Üzerine 4 yemek kaşığı şekeri koyup karıştırın. Bezi bağlayıp bırakın. Sonra limonları bir tencereye koyun, limonların üzerini geçinceye kadar su koyup kaynatın. Limonların beyaz kısımları biraz yumuşayıncaya kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra suyunu değiştirin. Bu işlemi iki gün süreyle suyunu 3 defa değiştirin. Limonun acısı bu şekilde çıkacaktır. Limonları dörde bölüp çekirdeklerini çıkarıp kibrit çöpü kalınlığında doğrayın. Limonları tencereye koyun üzerine şekeri ekleyip ocağa koyalım. Kaynayıncaya kadar biraz karıştıralım. Beze koyduğumuz kabukları bezini açmadan suyun altında yıkayalım. Kaynayan reçele yıkadığımız kabukları da ekleyin. Reçelimizin köpükleri irileşmeye başladığı zaman limon suyunu da ekleyip bir iki taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Reçelin biraz sulu olması için çok kaynatmayın.