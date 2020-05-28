Horzum Mahallesi toz ve çamurdan arındırılıyor

Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Horzum Kırsal mahallesinde başlatılan stabilize yol çalışması devam ediyor. Çalışmalardan memnun olduğunu belirten Mahalle sakinleri Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür etti.

Karaköprü Belediyesi merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatları doğrultusunda Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Horzum kırsal mahallesinde yaptığı stabilize malzeme serimi ile vatandaşların çamurdan ve tozdan arınmasını amaçlanıyor.

Kırsal mahallelerde hizmetlerini sürdürdüklerini ifade eden ve kırsaldaki vatandaşların sorun yaşamaması için ekiplerin yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Karaköprümüzün her köşesinde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet götürmek için çalışıyoruz. Ekiplerimiz Horzum mahallemizde stabilize malzeme serim çalışmasını sürdürüyor. Biz vatandaşlarımıza hizmet etmek için durmadan yorulmadan çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Program dahilinde kırsal mahallelerimize de hizmet götüreceğiz” diye konuştu.

Horzum Mahalle Muhtarı ve mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirtirken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.