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Hortum'da kaybolan Buse Acar'ı arama çalışmalarına ara verildi

Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına bir süreliğine ara verildi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 19:11
Hortum'da kaybolan Buse Acar'ı arama çalışmalarına ara verildi

Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.

Kemer Sanayi Sitesi önünde yürütülen arama çalışmalarına, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri, Antalya AKUT ve AFAD ekiplerinden oluşan 123 kişi katıldı.

Üç arama kurtarma ve bir kadavra köpeğinin de kullanıldığı çalışmalar, derenin Antalya-Kumluca kara yoluna yakın kısmında ve denizde gerçekleştirildi.

Çalışmalara yarına kadar ara verildi

Sahil Güvenlik Hücum Botu da su altı arama cihazları ile tarama yaparken, diğer bottaki balık adamlar denizde dalış gerçekleştirdi. Denizdeki çalışmalara, Sahil Güvenlik Gemisi de destek verdi.

AFAD ve AKUT ekiplerinin karadan yürüttüğü çalışmaları, kayıp Kader Buse'nin babası Ahmet Acar da izledi.

Çalışmalara daha sonra yarına kadar ara verildi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 19:11
  1. Buse Acar
  2. Antalya

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