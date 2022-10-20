Hortumcu Cem Uzan'ın eski eşi Yeşim Salkım oy vereceği partiyi duyurdu

Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, konuk olduğu Buket Aydın ile Yüz Yüze programında, oy vereceği partiyi resmen açıkladı.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze'nin bu haftaki konuğu, şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım oldu. Salkım, yaklaşık 1 buçuk saat boyunca merak edilenleri tek tek yanıtladı.

İşte Salkım'ın açıklamaları:

"Bizim ülkemizde son zamanlarda siyaset yapanı göremiyorum. Ya politika yapıyorlar, ya kavga ediyorlar. TikTok videosu çekerek Z Kuşağı ile iletişim kuramaz siyasetçiler. Şu andaki kuşakla hiçbir siyasetçi iletişim kuramaz çünkü ele avuca sığan bir kuşak değil. Ben mesela babamın bile sözü dinlemezdim. Beni yönetecek olanlar, babamın bile dinlemediğim sözünü dinleyeceğimi sanıyorlarsa, yanılıyorlar. Meral Akşener'i kadın olduğu için yakın buluyor ve destekliyorum ama onun haricinde yok."