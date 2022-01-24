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Ekonomi Hortumcu Cem Uzan'dan dolar tahmini! Bu kez felaket tellalığına o başladı
Ekonomi

Hortumcu Cem Uzan'dan dolar tahmini! Bu kez felaket tellalığına o başladı

Hortumcu Cem Uzan bu kez ekonomi alanında tahminler yaparak gündeme gelmeye çalışıyor. Uzan, doalr ile ilgili ilginç öngörüler yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 08:08:00 -
Hortumcu Cem Uzan'dan dolar tahmini! Bu kez felaket tellalığına o başladı

Hortumcu Cem Uzan ekonomik gelişmelere ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. Uzan dolar kurunun yükselişe geçeceğini öne sürdü.

 

Cem Uzan, gündeme damga vuran tahminlerde bulundu. Bizim TV'de Şaban Sevinç'e çok çarpıcı açıklamalar yapan Cem Uzan, dolar kısıtlamasının geleceğini belirtti.

20 Aralık gecesi ABD piyasalarında kamu bankalarının ve ya Merkez Bankası'nın 9 milyar dolar sattığını iddia etti.

Cem Uzan dolar hesapları üzerine kontrolün geleceğini ileri sürerek felaket tellalığına başladı. Uzan ''Dolar üzerinde bu yıl belli bir kısıtlama yapılacak. Bu sene Türkiye'yi büyük bir bankacılık krizi bekliyor. Dolara üzerinde kontrol sebebiyle insanlar rahat bir şekilde bankalar üzerinden dolar işlemleri yapamayacak. Hesabından dolar çekemeyecek. Yani ülkemizde dolar her geçen gün daha az bulunan bir emtia olacak'' ifadelerini kullandı.

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