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Dünya Horoz dövüşünün yapıldığı yere silahlı saldırı: 19 ölü!
Dünya

Horoz dövüşünün yapıldığı yere silahlı saldırı: 19 ölü!

​Meksika'nın Michoacán eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 19 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 15:05:00 -
Horoz dövüşünün yapıldığı yere silahlı saldırı: 19 ölü!

Olay, Michoacán eyaletinin Zinapécuaro bölgesinde meydana geldi.

Meksika medyasına göre bir grup silahlı adam, horoz dövüşlerinin yapıldığı binaya girerek içerde bulunanlara ateş açtı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Binadan 19 kişinin cesedi çıkarılırken, 5 kişinin de yaralı olduğu belirtildi.

Saldırının sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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