  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Horoz dövüştüren kişi gözaltına alındı
Aktüel

Horoz dövüştüren kişi gözaltına alındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ahırda horoz dövüştürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 21:58:00 -
Horoz dövüştüren kişi gözaltına alındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ahırda horoz dövüştürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demircili Mahallesi'nde S.A'ya (49) ait ahırda horoz dövüşü yaptırılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, JASAT Timi ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese operasyon düzenledi.

Ahıra giren ekipler, etrafı mavi branda ile çevrili bir dövüş sahasının olduğunu ve dövüş pistini izlemek amacıyla tribün kurulduğunu tespit etti.

Ekipler, dövüşe hazır açıkta ve çantada buldukları 3 horoza da el koydu.

"Kumar oynamak için yer ve mekan temin etme" suçundan gözaltına alınan S.A. jandarmaya götürüldü.

İslam'da hayvan hakları ve hayvanlara eziyetin cezası
İslam'da hayvan hakları ve hayvanlara eziyetin cezası

İSLAM

İslam'da hayvan hakları ve hayvanlara eziyetin cezası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23