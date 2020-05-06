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Aktüel

Horoz aynada kendini görürse

Artvin’in Borçka ilçesinde aynada ilk kez kendini gören bir horoz aynada gördüğünün kendisi olduğundan habersiz adeta ayna ile kavgaya tutuştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:37:13 -
Horoz aynada kendini görürse

Artvin’in Borçka ilçesinde aynada ilk kez kendini gören bir horoz aynada gördüğünün kendisi olduğundan habersiz adeta ayna ile kavgaya tutuştu.


İlçenin Çifteköprü köyünde bulunan bir restoranda yapılan temizlik esnasında içeri bulunan eşyalar dışarı taşındı. İşletme çalışanlarından Yaşar Şimşek eşyalar arasında bulunan aynayı dışarı koyunca, bahçede dolaşan horoz aynayı fark etti. Kendisini ilk kez aynada gören horoz, başka bir horoz sanarak ayna ile kavga etmeye başladı. O anları cep telefonuna kaydeden Yaşar Şimşek daha sonra, horozun kendisine zarar vereceğini düşünerek elinde bulunan çubukla horozu aynanın karşısından güçlükle uzaklaştırdı.

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