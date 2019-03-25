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Hornets orta sahadan attığı basketle kazandı

NBA Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Charlotte Hornets, konferans 2'ncisi Toronto Raptors'ı Lamb'in orta sahadan attığı son saniye basketiyle 115-114 yendi.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:14
Hornets orta sahadan attığı basketle kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets, Toronto Raptors'ı Jeremy Lamb'in orta sahadan attığı basketle 115-114 mağlup etti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı 2'ncisi Toronto Raptors'ın play-off potasına girme mücadelesi veren Charlotte Hornets'i ağırladığı karşılaşma, sahalarda ender görülen bir olaya sahne oldu.

Bitime 3.1 saniye kala 114-112 gerideki Hornets, topu rakip sahadan oyuna soktu. Pası kendi yarı sahasında kontrol edebilen Jeremy Lamb, uzak mesafeden attığı basketle Hornets'ın maçı 115-114 kazanmasını sağladı.

Hornets'ta Dwyane Bacon 20 sayı, Kemba Walker 15 sayı, 13 asist, 8 ribaunt, maçın kahramanı Lamb de 13 sayı üretti.

Raptors'ta Kawhi Leonard'ın 28 sayı, 9 ribaunt ve Pascal Siakam'ın 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

 

- "Türk derbisi"nin galibi Ersan'ın takımı

 

Milli basketbolcular Ersan İlyasova ile Cedi Osman'ın oynadığı takımlar karşılaştı. Ersan'ın takımı Milwaukee Bucks, Cedi'nin forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı sahasında 127-105 yendi.

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle galibiyetin mimarı oldu. Ersan da 2 sayı, 2 ribauntla oynadı.

Cavaliers'ta Kevin Love 20 sayı, 19 ribauntla "double double" yaptı. Cedi ise 9 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle oynadı.

 

- Sonuçlar

New York Knicks-Los Angeles Clippers: 113-124

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 127-105

Indiana Pacers-Denver Nuggets: 124-88

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 114-115

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 90-113

Boston Celtics-San Antonio Spurs: 96-115

Golden State Warriors-Detroit Pistons: 121-114

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 111-106

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:14
  1. Basketbol
  2. Cedi Osman
  3. Charlotte Hornets
  4. Ersan İlyasova
  5. NBA

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