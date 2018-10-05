Horlama n’olur!..



Kimse kasten horlamaz. Horladığının farkına da varan azdır. “Ben horlamam!” der durur. Horlamanın sebebi dilimizin arka bölgesidir. Dilin arkası, yumuşak damak ve küçük dilin olduğu kısmın genizle birleştiği bölge kendiliğinden daralabilen bir bölgedir. Bunlar birbirleri üstüne geldiğinde solunumla birlikte titreşmekte ve horlama ortaya çıkmaktadır. Horlamanın sebepleri çeşitlidir. Derin bir uyku, sırt üstü yatmak horlamaya neden olabileceği gibi; burun polipleri, burnun çarpık olması, burun iltihabı, burunda ahtapot ve ağzı kapayamamak da sebep olabilir. Yan yatarak uyumak, belin tam ortasına küçük bir lastik top koyarak yatmak horlamayı önler. Tabii öyle yatabilirseniz! Bu tedbirlerle geçmeyen horlamalarda, gerçek sebep bulunup ona göre bir tedavinin uygulanması gerekir.

Horlayan biri aşağıdaki problemlerden en az birine sahiptir.

● Dil ve boğaz kasları gerginliği azalmıştır. Gevşek kaslar sırt üstü yatınca dilin boğaz arkasına doğru kaymasına engel olamaz. Bu oluş alkol ya da ilaç alarak gevşemiş birinin uykusunda kas kontrolünün kaybolması ile ortaya çıkar. Bazı insanlarda uykunun derin fazında gevşemeye bağlı olarak yine horlama görülebilmektedir.

● Boğazdaki dokuların aşırı büyük olması. Büyük bademcik ve geniz eti çocuklarda en sık rastlanan horlama sebebidir. Şişman insanlarda kalın boyun dokusu sebep olarak gösterilir. Kist ve tümörlerde nadir olarak bu yolla horlama yapabilmektedir.

● Yumuşak damak ve küçük dilin aşırı sarkık ve uzun olması boğaza doğru hava yolunu daraltır. Hava yoluna sarktığı için bir valf gibi horlama yapar.

● Burun tıkanıklığı olan kişi havayı almak için genizde aşırı vakum yapar. Bu vakum boğazda yumuşak dokuları hava yoluna doğru çeker. Böylelikle burun açık iken horlamayan kişide horlama görülmeye başlar.

● Bu durumun sebebi bazı kişilerin sadece alerjik dönemlerde veya grip, sinüzit olduğu zamanlarda horladığını göstermektedir. Burun deformasyonları bu tip burun tıkanıklığı sebepleri olarak bilinir.

● Deviasyon, burun orta bölmesinin yan taraflara taşması olarak tanımlanır. Burun içi deformasyonları içinde en sık rastlanılandır.

Horlamanın tehlikeli olduğu nokta

Uykuda solunum durmasının uzun süreli devam ettiği kişilerde kalp ve damar sistemi olumsuz etkileniyor. Böyle bir durumda sadece horlama üzerinde yoğunlaşmayıp, detaylı bir muayeneyle birlikte uyku testi de yapılması gerekiyor. Horlamanın en önemli sebeplerinden birinin kilo fazlalığı olduğu bilinmektedir. Kilo fazlası olup zayıflayan hastaların % 80’inde horlamanın önemli derecede azaldığı veya tamamen ortadan kalktığı görülmüştür. Kilo verme, özel şekilli ortopedik yastıklar, ağız veya buruna yerleştirilen bazı cihazların kullanılması, uyku ilaçları, sakinleştirici ilaçlar ve alkol kullanımından kaçınma gibi yöntemler horlamanın kontrolünde yararlı olabilir. Başarılı bir tedavi için kilo vermek çok önemli. Ayrıca, sigara ve alkolden de mutlaka uzak durmak gerekiyor.

Horlamayı ortadan kaldırmak için “Laser uvulo-palatoplasti (LAUP)” adı verilen cerrahi yöntemle yumuşak damaktaki dokulara müdahale edilmektedir. Bu ameliyatın başarı oranı % 85-90 olduğu söylense de tekrar tekrar ameliyat olup da kurtulamayanlar da olmaktadır.

DİPNOT: Horlayan kişilerin sırtüstü yatmamaları gerekir. Sırtüstü yerine sağ yanınıza dönerek uyumalısınız. Solunuza dönerek uyumak da kalbiniz açısından sakıncalıdır. Onun için sağ yanınıza dönerek uyuyun. Sünnete de uymuş olursunuz.