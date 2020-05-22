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Horasan’da 10 kişinin Covid 19 testi pozitif çıktı

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kırkgözeler Mahallesinde 10 kişinin korona testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:56:12 -
Horasan’da 10 kişinin Covid 19 testi pozitif çıktı

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kırkgözeler Mahallesinde 10 kişinin korona testi pozitif çıktı.


Mahalleye Kars’tan akrabalarının yanına gelen bir kişide Corona virüs tespit edildi. Dışarıdan gelen kişilerin mahallede temas ettiği kişiler ise tek tek tespit edilerek sağlık taramasından geçirildi. Tarama çalışmalarında hastaneye sevk edilen 10 kişinin Covid 19 testi pozitif çıktı. Filyasyon tespit ekipleri mahalle genelinde çalışmalarına başladı.

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