Hoparlöre sıkışan kediyi tiyatrocular kurtardı Amasya’da sıkıştığı hoparlörün içinde mahsur kalan kediyi tiyatrocular kurtardı.

Amasya’da sıkıştığı hoparlörün içinde mahsur kalan kediyi tiyatrocular kurtardı.

Amasya Üniversitesi Tiyatro Kulübü öğrencilerinin kilitli kaldığı bir odadan dışarı çıkarmaya çalıştıkları kedi panik yaparak bir anda ortadan kayboldu. Beslemek istedikleri kedinin dışarı çıktığını sanan kulüp öğrencileri, akademik danışmanları Öğretim Görevlisi Atilla Özgen’in gözetiminde konferans salonunda oynayacakları oyunun provalarını yapmaya başladı. O esnada salondaki hoparlörden gelen sese yönelen öğrenciler kedinin içinde mahsur kaldığını fark ettiler. Bunun üzerine hoparlörü monteli yerinden söküp içini açan öğrenciler kedinin sıkıştığı yerden kurtulmasını sağladılar.

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