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Teknoloji Honor'un yeni nesil akıllı saati Türkiye'de! İşte fiyatı
Teknoloji

Honor'un yeni nesil akıllı saati Türkiye'de! İşte fiyatı

Çinli akıllı telefon üreticisi Honor, yeni akıllı saat modeli Watch GS Pro'yu Türkiye'de satışa sundu. İşte özellikleri ve fiyatı...

Yeniakit Publisher
2020-11-21 05:15:00 -
Honor'un yeni nesil akıllı saati Türkiye'de! İşte fiyatı

Çin merkezli teknoloji şirketi Honor, geçtiğimiz günlerde tanıtımını gerçekleştirdiği yeni nesil akıllı saat modeli Watch GS Pro'yu Türkiye'de satışa sundu. Peki Watch GS Pro kullanıcılara neler vadediyor? Türkiye'de satış fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Watch GS Pro, kullanım süresiyle dikkat çekiyor. Yeni akıllı saat, kullanıcılara 25 güne kadar kullanım imkanı sunuyor.

"MIL-STD-810G" sertifikasına sahip olan saat, sağlamlığıyla da dikkat çekiyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan saat, 2 saat gibi kısa bir sürede şarj olabilmesiyle neredeyse kesintisiz kullanım imkanı vadediyor.

Watch GS Pro'da 7/24 kalp ritmi ölçümü, kandaki oksijen doygunluğunun ölçümü, uyku ve stres takibi, müzik dinleme ve görüşme yapabilme gibi özellikler de bulunuyor.

Honor Watch GS Pro fiyatı

Honor tarafından yapılan açıklamalara göre kömür siyahı, kil beyazı ve kamuflaj mavisi olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunan yeni akıllı saat modeli Watch GS Pro'nun Türkiye'de satış fiyatı 1.999 TL olarak belirlendi.

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