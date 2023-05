Hong Kong'lu iki dev şirketin Türkiye savaşı! Apar topar Türkiye'ye geldiler

Hong Kong merkezli lüks otel zinciri The Peninsula'nın İstanbul Galataport'ta 300 milyon euroluk oteli açmasının ardından Hong Kong merkezli bir otel zinciri daha İstanbul'u radarına aldı.

The Peninsula Istanbul’un açılışından sonra, yine Hong Kong merkezli bir başka lüks otel zinciri Türkiye'de otel açmak için harekete geçti.

Rosewood Hotel Group İstanbul'da otel açmak için araştırma yapıyor

Ekonomim'den Necla Dalan'ın haberine göre 20 ülkede 42 oteli olan Rosewood Hotel Group, Türkiye için pazar araştırması yapıyor. Doğal olarak öncelikli lokasyonları da İstanbul olarak belirlenmiş. Dallas’tan New York’a, Londra’dan Mexico City’ye, Paris’ten Sao Paolo’ya birçok şehirde otelleri olan grup, 2030 yılına kadar da 30 otelin planlamasını yapmış durumda. Yeni oteller arasında Miami, Londra, Roma, Salzburg, Münih, Amsterdam, Riyad, Venedik, Milano, Seul, Şangay, Vietnam ve Maldivler yer alıyor.

Rosewood Hotel Group'un hikayesi Amerika Birleşik Devletleri’nde Rosewood Hotels&Resorts ile başlıyor. 1979 yılında Dallas Teksas'taki tarihi bir malikanenin beğenilen bir restoran ve otel olan The Mansion on Turtle Creek'e dönüştürülmesiyle yola çıkan Rosewood Hotels&Resorts’u 2011 yılında Hong Kong merkezli New World Hospitality satın aldı. New World Hotels ve Penta Hotels markalarıyla lüks otel hizmeti sunan New World Hospitality, Rosewood grubun en önemli ve coğrafi olarak en yaygın şekilde temsil edilen markası olduğu gerekçesiyle adını Rosewood Hotel Group olarak değiştirdi. Bugün grubun bünyesinde Rosewood Rosewood Hotels&Resorts dışında New World Hotels&Resorts, KHOS, Asaya ve Carlyle&Co. markaları bulunuyor.

