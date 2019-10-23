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Hong Kong'da protestolara yol açan yasa tasarısı geri çekildi

Hong Kong Özel İdare Bölgesi Yönetimi şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını resmen geri çekti.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:12
Hong Kong'da protestolara yol açan yasa tasarısı geri çekildi

Çin'in Hong Kong Özerk İdare Bölgesi'nde haziran ayından bu yana büyük çaplı kitle protestolarına yol açan suçluların iadesi yasa tasarısı geri çekildi.

Hong Kong Hükümeti Güvenlik Bakanı John Lee, şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını resmen geri çektiklerini duyurdu.

Lee, Yasama Meclisi Genel Kurulu kürsüsünde yaptığı açıklamada, "Tasarının resmen geri çekildiğini bildiriyorum." ifadesini kullandı.

Muhalefetin Hong Kong'un özerk yönetim yapısını bozacağı ve bağımsız yargı sisteminin Çin'in güdümüne girmesine yol açacağı gerekçesiyle karşı çıktıkları tasarı, kentte yaz başından bu yana devam eden kitle protestolarının fitilini ateşlemişti.

Öte yandan Tayvan'da kız arkadaşını öldürmekle suçlanan Chan Tong-kai adlı sanık, Hong Kong'da kara para aklamasından yargılandığı davada aldığı 18 aylık hapis cezasının bitmesinin ardından serbest bırakıldı.

Sanık Chan, yaptığı açıklamada, cinayet suçundan arandığı Tayvan'a teslim olmak istediğini belirtti.

Hong Kong'un bağlı olduğu Çin, Tayvan'ın egemenliğini tanımadığı için, Tayvan ile Hong Kong arasında suçluların iadesi anlaşması yapılamıyor.

Tasarı ve protestolar

Hong Kong yönetimi, şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Yasa görüşülürken Meclis'te yoğun tartışmalar yaşanmış, haziran ayından itibaren Hong Kong sokaklarında büyük çaplı kitle protestoları düzenlenmeye başlamıştı.

Protestoların ölçeğinin ve şiddetinin giderek artması üzerine Lam, temmuzda tasarının askıya alındığını açıklamış, gösterilerin kesilmemesi üzerine ise 4 Eylül'de tasarının iptal edildiğini duyurmuştu.

 

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:12
  1. Çin
  2. Hong Kong
  3. suçluların iadesi yasa tasarısı
  4. Tayvan
  5. Anadolu Ajansı

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