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Hong Kong’da öfke dinmiyor! Bayrak yaktılar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde devam eden protestolarda, göstericiler hükümet binasından indirdikleri Çin bayrağını yaktı.

22 Eylül 2019 Pazar 10:10

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki iade tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

Tasarı çekilmesine rağmen öfkesi dinmeyen göstericiler, hükümet binasından indirdikleri Çin bayrağını yaktı.

Tasarı çekildi, protesto bitmedi

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek" ifadesini kullanmıştı. Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Çin bayrağını yakıp, molotof attılar

Tuen Mun bölgesinde binlerce göstericinin katıldığı protestolar sırasında bir grup, hükümet binasından indirdikleri Çin bayrağını yakarken bir grup da tren istasyonuna molotof kokteyl attı.

Polis biber gazıyla müdahale etti

Polis, Tuen Mun tren istasyonunda raylara zarar veren göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 10:10
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