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Aktüel Hong Kong'da muhalif medya patronu Jimmy Lai'nin kefaletle serbest bırakılması kararı bozuldu
Aktüel

Hong Kong'da muhalif medya patronu Jimmy Lai'nin kefaletle serbest bırakılması kararı bozuldu

Yeniakit Publisher
2020-12-31 12:45:47 -
Hong Kong'da muhalif medya patronu Jimmy Lai'nin kefaletle serbest bırakılması kararı bozuldu

ANKARA (AA) - Hong Kong'da ulusal güvenlik kanununu ihlal ve yolsuzluktan yargılanan muhalif iş adamı Jimmy Lai'nin kefaletle serbest bırakılmasına dair mahkeme kararı Nihai Temyiz Mahkemesi tarafından bozuldu.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre bölgede savcılar, 23 Aralık'ta 10 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 1,3 milyon dolar) kefaletle serbest bırakılan Lai'nin serbest bırakılmasına itiraz ederek, kararı Nihai Temyiz Mahkemesine taşıdı.

Nihai Temyiz Mahkemesi, ulusal güvenlik kanununu ihlal ve yolsuzluk suçlarından gözaltına alınan Lai'nin kefaletle serbest bırakılmasına yönelik alt mahkemenin kararını "hatalı olduğu" gerekçesiyle bozdu ve Lai'nin tutuklu yargılanmasına hükmetti.

Hong Kong polisi 10 Ağustos'ta muhalif medyadan Apple Daily, kardeş şirketi Next Digital ve bir restorana baskın düzenlemiş, baskınlarda Apple Daily ve Next Digital'in kurucusu ve iş adamı Lai ile iki oğlunun yanı sıra Apple Daily’den biri CEO olmak üzere 4 üst düzey çalışanı "yeni güvenlik kanununu ihlal ettikleri ve yabancı bir ülkeyle gizli iş birliği" yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına almıştı.

Lai, ulusal güvenlik yasası kapsamında yabancı güçlerle gizlice iş birliği yaparak ulusal güvenliği tehlikeye atmak ve Next Digital şirketine ait büronun kira sözleşmesinin süresinin ihlal edildiği iddiasıyla bağlantılı olarak da dolandırıcılıkla itham ediliyor.

- Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.



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