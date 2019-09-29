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Hong Kong’da göstericilere plastik mermili müdahale

Hong Kong’da düzenlenen protesto gösterilerine polis, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti.

29 Eylül 2019 Pazar 14:45
Hong Kong’da göstericilere plastik mermili müdahale

Çin 1 Ekim’de 70. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, Hong Kong’da hükümet karşıtı protestolar polis engeline rağmen şiddetlenerek devam ediyor. Şemsiye Devrimi'nin beşinci yıl dönümünde düzenlenen protestolarda binlerce Hong Konglu sokaklara döküldü. Polis, alışveriş bölgesi Causeway Bay'da toplanan siyah giyimli ve maskeli göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Bazı göstericiler ise metro istasyonlarına girerek, Çin’in 70. yıl dönümü pankartlarını indirip, sokaklarda kurdukları barikatları ateşe verdi. Sabah saatlerinde başlayan ve devam eden farklı noktalardaki gösterilerde polis, göstericilere plastik mermi ile müdahale etti.
Gösterilerde Ukrayna bayrağı taşıyan Tony adlı bir protestocu, "Dünyanın farklı bölgelerinde birleşirsek ve Çin komünizmine karşı savaşırsak bu eylemi kazanacağımızı umuyoruz" dedi.

62 yaşındaki bir protestocu ise, "Rejimin devrilmesini istemiyorum. Ama kesinlikle değişmesi gerekiyor. Rejimin insanlarla uzlaşması gerekiyor” diye konuştu.

Hong Kong, İngiltere’nin 1842'de başlayan sömürge yönetiminin ardından 1997'de "bir devlet iki sistem" formülüyle yeniden Çin'e devredilmişti. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin’e iade edilmesini kolaylaştıran tasarının 3 Nisan’da yerel parlamentoya sunulmasının ardından Haziran ayında protestolar patlak vermiş ve Baş Yönetici Carrie Lam tasarının öldüğünü söylemişti.

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Protestocuların tasarının tamamen geri çekilmesi talebinin ardından Carrie Lam, 4 Eylül'de tasarıyı geri çekmişti. Ancak protestolar artarak devam ediyor. Protestocular, tutuklanan göstericilere af çıkarılması, polis şiddetine karşı bağımsız bir komisyon kurulması, siyasi reformlar gibi taleplerinin yerine getirilmesini istiyor.

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2014'de Çin’in Hong Kong'un baş yönetici seçimini kontrol etmesine tepki olarak ‘Şemsiye Devrimi' adıyla anılan büyük protesto gösterilerine binlerce Hong Konglu katılmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 14:45
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