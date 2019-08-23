0553 313 94 23

Hong Kong’da Çin’e karşı insan zinciri

Hong Kong’ta suçluların Çin’e karşı ayaklanan muhalifler 30 yıl önce Sovyetlere karşı 600 kilometrelik oluşturulan insan zincirinden ilham alınarak şehir boyunca 46 kilometrelik zincir oluşturuyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:04
Hong Kong’da Çin’e karşı insan zinciri

Hong Kong’ta suçluların Çin’e karşı ayaklanan muhalifler 30 yıl önce Sovyetlere karşı 600 kilometrelik oluşturulan insan zincirinden ilham alınarak şehir boyunca 46 kilometrelik zincir oluşturuyor.


Hong Kong’ta suçluların Çin’e iade edilmesi için yapılan yasa tasarısına karşı ayaklanan muhalifler Çin yönetimine karşı şehirde insan zinciri oluşturdu. İnsan zinciri gösterisinin, 30 yıl önce bugün Estonya, Litvanya ve Letonyalıların 600 kilometrelik zincir kurarak Sovyetler Birliğine karşı durduğu eylemle aynı güne denk getirilmesi dikkat çekti.


Etkinlik kapsamında kurulan zincirin üç ana metro hattını boyunca yapılması planlanarak katılımın yüksek olması hedeflendi. Protesto noktalarının, Ada Hattı, Kwun Tong Hattı ve Tsuen Wan Hattı boyunca bulunan metro istasyonlarının her birinde ve Star Ferry iskelesinde kararlaştırıldı. İnsan zinciri sırasıyla 13,21 km ve 12,6 kilometre boyunca uzanarak birbirine bağlandı.


Protestoları takip eden Hong Kong Özel İdari Bölgesinde Çin’in baskılarına rağmen özgür yayın yapmayı amaçlayan HKFP muhabirlerinden Gene Lin, yaptığı açıklamada, “Protestocular, şehir boyunca insan zinciri oluşturarak 1989’daki Baltık Yolu eylemini anacak. Organizatörler, eylemin olabildiğince barışçıl olmasını hedefliyor” dedi.Zincirin görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Gene Lin, “Bu geceki protesto, uluslararası izleyiciyi hedef alıyor. Metro hattı boyunca yürüdüğünüzde organizatörlerin insanları zincire çekmek için çabaladığını görüyorsunuz” ifadelerini kullandı. Protestolara katılanlardan Tsim Şa Tsui isimli bir Hong Konglu, “Gelmeden önce Baltık Yolu hakkında çok araştırma yaptım. Viktorya Parkında yapılan son eylem boyunca bu eylemi yapmayı düşündük ve bu zincirin tamamlanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karısını bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
    1. Karısını bıçaklayarak öldüren koca..
    2. Sivasspor ile Çaykur Rizespor 15...
    3. Silopi’de hukuk galip geldi
    4. Kaymakam Dinç’ten Gençlik Merkezi’ne..
    5. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin..
    6. İslahiye’deki kazada 4 kişi yaralandı
    7. Antalyaspor 99 gün sonra evinde
    8. KYK borçları son dakika silinecek mi?..
    9. Ankara merkezli 17 ilde dev operasyon
    10. Kaş’ta Kitap Günleri başladı
    11. Fırından son kez ekmeğini aldı, kazada..
    12. Yüz tanıma sistemi sayesinde bir ilk!..
    13. Sivas Belediyespor, Karabükspor’a..
    14. Mustafa Aydoğdu, Sivas Belediyespor’da
    15. Van’da yaralı kuşlar tedavi altına..
    16. Elazığ’da eşyasız evde yaşayan aileye..
    17. Türk inşaat sektörü Irak pazarına..
    18. Bolu’da hafif ticari araç tıra..
    19. Tenis yaz okulu tam gaz
    20. Bangladeş'teki dang humması salgını
    21. YÖK'ten "Mardin Artuklu Üniversitesi..
    22. Özel sektör doğal afetlerde sorumluluk..
    23. ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan..
    24. Taraftarlar bando eşliğinde maça davet..
    25. (Özel) 40 kişinin alınacağı BESYO..
    26. AK Parti Sözcüsü Çelik: "7. Olağan..
    27. Rus istihbaratından DEAŞ’ın hücre..
    28. Edremit Gençlik Merkezi liderlerinden..
    29. ABD askerlerine bombalı saldırı!
    30. FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı!
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar