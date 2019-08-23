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Hong Kong karıştı! YouTube devreye girdi, yüzlerce kanal kapatıldı

ABD merkezli Google, YouTube'da Hong Kong'daki protestolarla ilgili 'Çin yanlısı yayınlar yapan' 210 kanalı kapattığını açıkladı.

23 Ağustos 2019 Cuma 08:57
Hong Kong karıştı! YouTube devreye girdi, yüzlerce kanal kapatıldı

Google, YouTube'da Hong Kong'daki protestolarla ilgili 'Çin yanlısı yayınlar yapan' 210 kanalı 'dezenformasyon yaptıkları' gerekçesiyle kapattığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu YouTube kanallarını yönetenlerin, faaliyet merkezlerini gizlemeye çalıştıkları belirtildi.

Google'dan önce Facebook ve Twitter da benzer kararlar almıştı.

Twitter 936 hesabı silmiş, 200 bine yakın hesabı askıya almış; Facebook da '7 sayfayı, 3 grubu ve 5 hesabı' kapatmıştı.

Facebook ve Twitter, söz konusu hesapların Hong Kong gösterilerini 'tehlikeli ve aşırılık yanlısı' olarak göstermesi ve gösterilerin 'Batı ülkelerinin çıkarına olduğunu söylemesi' gerekçeleriyle kapatmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 08:57
  1. Google
  2. YouTube
  3. Hong Kong
  4. Çin
  5. Facebook
  6. Twitter
  7. protesto

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