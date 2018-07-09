THY - İmaj
0553 313 94 23

Honeycutt'ın annesi konuştu: Oğlumu polisler vurdu!

Geçtğimiz günlerde ABD'de polisle girdiği çatışmada ölen eski Anadolu Efes oyuncusu Tyler Honeycutt'ın annesi Lisa, oğlunun kendini vurmadığını, onu polislerin öldürdüğünü söyledi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:24
Honeycutt'ın annesi konuştu: Oğlumu polisler vurdu!

Hayatını kaybeden Tyler Honeycutt'ın annesi Lisa, evladının ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Lisa Honeycutt, oğlu Tyler'ı polisin vurduğunu belirterek, "Bugün gitmeyi planlıyordu. Birden çok üzgün görünmeye başladı ve nedenini anlayamadım. Ona, agresif davranmaya başlarsa polisi arayacağımı söyledim." diyerek sözlerine başladı.

Amerikan basınına yansıyan haberlerde de, Tyler Honeycutt'ın annesine ait olan telefondan polise arka arkaya ve düzensizce aramaların yapıldığı bilgisi verilmişti.

"POLİS 30 ARAÇ VE 3 HELİKOPTERLE GELMİŞTİ"

"Tyler kendini vurmadı!" sözleriyle konuşmasını sürdüren Lisa Honeycutt, "Pencereden havaya ateş açtı. Polislerin olduğu yöne doğru değil. Çünkü, paniklemişti ve çok korkmuştu. Polis, 30 araçla binamızın etrafını sarmıştı ve havada 3 tane helikopter vardı. Tüm bu karmaşa Tyler'ı çok ürküttü." dedi.

"HER YERDE KAN İZLERİ VARDI! TYLE KENDİNİ VURMADI"

Honeycutt'ın annesi, Tyler'ın hayatını sona erdirmek gibi bir düşüncesi olmadığını belirterek, "Büyük bir evimiz var. Fakat, Tyler'a doğru gittiğimde koridorda kan izlerini gördüm. Duvarlara sıçramıştı. Odanın ve dolabın her yerinde kan izleri vardı. Tyler, kendini vurmadı. Eğer biri kendini vurursa, genellikle kendini vurduğu yerde kalır. Odadan odaya doğru gidemez. Polislerden biri, onu pencere camından vurdu." diyerek sözlerini noktaladı.

Ülkemizde Anadolu Efes forması da giyen Tyler Honeycutt, son olarak Khimki Moskova'da oynamıştı.

Sporx

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:24
  1. Tyler Honeycutt'
  2. Basketbol
  3. Ölüm
  4. Açıklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ticaret savaşlarının kazananı olmaz
    1. Ticaret savaşlarının kazananı olmaz
    2. Turp suyunun faydaları nelerdir?
    3. Ali Koç sinirlenerek masadan kalktı!..
    4. 10 turistten biri Alanya’ya geliyor
    5. Antalya'da çocuk tacizcisine linç..
    6. CEO’nun ‘sosyal medyadaki ustalığı’..
    7. Zorunlu BES’te sıra KOBİ’lerin “K”sına..
    8. Turkcell’den yenilikçi hamleler
    9. Fransa'dan Nusret'e ilginç teklif: 1..
    10. Anne-babalar çocukları iyi eğitmeli
    11. Vodafone geleceğin yazılımcılarını..
    12. O 'sefer' dedi Allah 'zafer' verdi!
    13. Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden o..
    14. Fenerbahçe'de mutlu son! İmzalar atıldı
    15. Rejimden açıklama: İsrail Uçağını..
    16. 5. Filo kapıda! Savaş çanları çalıyor
    17. ‘Babayiğit’ler bu hafta toplanıyor
    18. Otomobilde umut yaz kampanyalarında
    19. Doktorla konuşurken dikkat! 6 bin 580..
    20. Honda Civic HB zengin donanımlara..
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Kaftancıoğlu boş durmuyor! Fırsatı yine kaçırmadı
    Kaftancıoğlu boş durmuyor! Fırsatı yine kaçırmadı
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Hristiyanlığı sorguladı, ülke karıştı! "Tanrı'nın varlığını kanıtlayan çıksın, istifa ederim"
    Hristiyanlığı sorguladı, ülke karıştı! "Tanrı'nın varlığını kanıtlayan çıksın, istifa ederim"