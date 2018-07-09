Honeycutt'ın annesi konuştu: Oğlumu polisler vurdu!

Hayatını kaybeden Tyler Honeycutt'ın annesi Lisa, evladının ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Lisa Honeycutt, oğlu Tyler'ı polisin vurduğunu belirterek, "Bugün gitmeyi planlıyordu. Birden çok üzgün görünmeye başladı ve nedenini anlayamadım. Ona, agresif davranmaya başlarsa polisi arayacağımı söyledim." diyerek sözlerine başladı.



Amerikan basınına yansıyan haberlerde de, Tyler Honeycutt'ın annesine ait olan telefondan polise arka arkaya ve düzensizce aramaların yapıldığı bilgisi verilmişti.



"POLİS 30 ARAÇ VE 3 HELİKOPTERLE GELMİŞTİ"

"Tyler kendini vurmadı!" sözleriyle konuşmasını sürdüren Lisa Honeycutt, "Pencereden havaya ateş açtı. Polislerin olduğu yöne doğru değil. Çünkü, paniklemişti ve çok korkmuştu. Polis, 30 araçla binamızın etrafını sarmıştı ve havada 3 tane helikopter vardı. Tüm bu karmaşa Tyler'ı çok ürküttü." dedi.



"HER YERDE KAN İZLERİ VARDI! TYLE KENDİNİ VURMADI"

Honeycutt'ın annesi, Tyler'ın hayatını sona erdirmek gibi bir düşüncesi olmadığını belirterek, "Büyük bir evimiz var. Fakat, Tyler'a doğru gittiğimde koridorda kan izlerini gördüm. Duvarlara sıçramıştı. Odanın ve dolabın her yerinde kan izleri vardı. Tyler, kendini vurmadı. Eğer biri kendini vurursa, genellikle kendini vurduğu yerde kalır. Odadan odaya doğru gidemez. Polislerden biri, onu pencere camından vurdu." diyerek sözlerini noktaladı.



Ülkemizde Anadolu Efes forması da giyen Tyler Honeycutt, son olarak Khimki Moskova'da oynamıştı.

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