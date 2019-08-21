Honduras'ta eski Devlet Başkanı'nın eşi "yolsuzluktan" mahkum oldu Eski Devlet Başkanı Porfirio Lobo'nun eşi Rosa Elena Bonilla, "eşinin görev yaptığı 2010-2014'te devlet hazinesinden 600 bin dolar parayı zimmetine geçirmekten" suçlu bulundu

TEGUCIGALPA (AA) - Orta Amerika ülkesi Honduras'ta mahkeme, eski Devlet Başkanı Porfirio Lobo'nun eşi Rosa Elena Bonilla'yı yolsuzluktan mahkum etti. Mahkeme, Bonilla'yı eşinin görev yaptığı 2010-2014 yılları arasında devlet hazinesinden toplam 600 bin dolar parayı zimmetine geçirmekten suçlu buldu. Aynı davada yargılanan Bonilla'nın erkek kardeşi Mauricio Mora ise hakkındaki suçlamalardan beraat etti. Cezası, 28 Ağustos'ta yapılacak duruşmada açıklanacak Bonilla'nın 58 ila 87 yıl hapis cezası alması bekleniyor. Bonilla hakkındaki suçlamalar, ülkede yolsuzluk karşıtı büyük kitle gösterilerinin ardından 2016'da göreve başlayan, Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS) kurduğu Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunca gündeme getirilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.