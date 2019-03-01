0553 313 94 23

Honda'dan Civic ve CR-V için mart ayına özel kampanya

Kampanya kapsamında Civic modelleri için 50 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,5 faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı, CR-V modeli içinse 100 bin TL kredi kullanımına yüzde 0,5 faiz oranı ile 15 ay taksit imkanı sunuluyor

01 Mart 2019 Cuma 15:52
Honda'dan Civic ve CR-V için mart ayına özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Honda, 2018 yılında dünyada en çok satılan modeller arasında yer alan Civic ve CR-V için mart ayına özel faizli kredi kampanyası başlattı.

Honda’dan yapılan açıklamaya göre, Honda'nın mart ayı kampanyası kapsamında, sınıfının en güvenli ve aerodinamik aracı olan CR-V ve teknolojisi ile segmentinde fark yaratan Civic Sedan ve Civic Hatchback modelleri için yüzde 0,5 faiz oranı ile kredi sunuluyor.

Güvenliği ile EuroNCAP testlerinden 5 yıldızla ödüllendirilen ve dünyanın en çok satan SUV’u olma başarısını taşıyan CR-V için Honda, mart ayı boyunca 100 bin TL’ye 15 ay vade ve yüzde 0,5 faiz oranı ile kredi kullanımı sağlıyor.

Şık tasarımı, heyecan verici donanımları, güçlü ve verimli motoru, optimize edilen CVT şanzımanı, sahip olduğu sürüş dinamikleri, asfalt ve off-road performansı ve üstün konfor seviyesi ile heyecan uyandıran CR-V’ye cazip fırsatlarla sahip olmak için Honda bayilerine uğramak yeterli olacak.

Geçen yıl dünyanın en çok satılan üçüncü modeli olan Civic için de mart ayında özel alım fırsatları bulunuyor. Standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Honda Civic Sedan’ın benzinli ve Elegance ECO versiyonunda 30 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunuluyor. Benzinli Civic Hatchback’te de 30 bin TL’ye kadar yüzde 0,5 faiz oranı ile kredi kullanılabiliyor.

Kampanyaya dahil olan Civic modellerinin dizel motorlu versiyonlarında da aynı faiz oranı ve taksit sayısı ile 50 bin TL’ye kadar kredi kullanılabiliyor. Ayrıca LPG’li versiyon olan ECO modelinin Executive donanımında da 50 bin TL’ye kadar kredi kampanyası bulunuyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:52
  1. Civic
  2. CR-V
  3. Honda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hünerli eller ’Geri Dönüşüm Sanatla Birleşiyor’ etkinliğinde çantalar hazırladı
    1. Hünerli eller ’Geri Dönüşüm Sanatla..
    2. AK Parti’li Sarıeroğlu: "Kadın güçlü..
    3. Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi
    4. Kanlı soygunun zanlısı adliyeye sevk..
    5. Çanakkale’de 73 mülteci yakalandı
    6. İKA Yönetim Kurulu Adıyaman’da toplandı
    7. Trafik teröristinin ifadesi ortaya çıktı
    8. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi..
    9. Arnavutköylü genç boksör İrlanda’da..
    10. Osmanlı kenti Safranbolu’da bekçiler..
    11. "Sondajda birkaç hafta içinde hedef..
    12. "Sen Varsan Biz de Varız" yaşam evi..
    13. D-8'den emekli büyükelçi Kamel için..
    14. "Oyun büyük ama biz bu oyunu çok bozduk"
    15. Çanakkale'de 73 düzensiz göçmen..
    16. Başkentte alacak verecek tartışması: 1..
    17. İş dünyası yeni KOBİ destek paketinden..
    18. Toyota Supra yok sattı
    19. Futbol: Hazırlık maçı
    20. Kur'an kursu hocasına çarptı, "Ne olur..
    21. Yıldırım Demirören'in TFF..
    22. Türkiye Basketbol Federasyonun 60. yılı
    23. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a..
    24. İMEAK DTO, AB heyeti ile bir araya geldi
    25. "Evimize ekmek götürmek istiyoruz"
    26. Kartal’da inşaat mühendisi Abdurrahman..
    27. GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonu
    28. Yanık nasıl iyileşir?
    29. CHP’nin geçmişi ve geleceği
    30. Yeşilay Haftasında çeşitli etkinlikler..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var