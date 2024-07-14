Honda Jazz Crosstar yeniden Türkiye’de

Sınıfında kapsamlı ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle öne çıkan Jazz, direksiyon desteği sunan Trafikte Sürüş Asistanı donanımıyla trafikte sürücünün üzerindeki yükü azaltıyor.

Gelişmiş motor ve donanım teknolojileri sunan Jazz ailesi, geniş iç hacmi, “Sihirli Koltuklar” ile sunduğu esnek depolama alanları, ısıtmalı direksiyon ve ısıtmalı ön koltuklar gibi özellikleri ile rakiplerinden ayrışıyor. Aynı zamanda 10 hava yastığı ve aktif güvenlik teknolojisi Honda SENSING ile kapsamlı ve gelişmiş güvenlik donanımları sunuyor.

Dikkat çekiyor

Jazz Elegance 1 milyon 290 bin lira, Jazz Crosstar ise 1 milyon 350 bin lira lansman özel fiyatıyla 20 Temmuz’da Türkiye’de satışa çıkacak. Honda Jazz Crosstar ve Elegance, özgün dış tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Honda’nın Japon “Yoo no bi” tasarım felsefesine sadık kalarak tasarlanan modeller, günlük kullanıma uygunluğu ve estetik çekiciliği ile ön plana çıkıyor.

Jazz Crosstar’ın bal peteği ızgarası, marşpiyelleri, ön ve arka tampon tasarımı daha dikkati çekici bir görünüm sağlıyor. Dış tasarımındaki SUV benzeri görünümünü koruyan Jazz Crosstar’da yine entegre tavan rayları bulunuyor. Elegance donanımındaki tasarım ise şık ve zarif bir karakteri yansıtıyor.

Özgün renk seçeneklerine sahip Jazz ailesinde, Gün Işığı Beyazı ve Kristal Kırmızı renkleri iki versiyonda da seçenek olarak sunuluyor. Modeller özelinde ise Crosstar versiyonunda sedefli Fiyort Mavi rengi, Elegance versiyonunda da metalik ‘gece yarısı mavisi’ renk seçenekleri bulunuyor.

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20 yılı aşkın deneyim

Honda Jazz Crosstar ve Elegance, dış tasarımında olduğu gibi iç mekanda da modern ve minimalist estetiğini koruyor. Crosstar versiyonunda su tutmayan siyah koltuk kumaşları ön konsoldaki parlak siyah kaplama iç mekanın modern tasarımını tamamlıyor. Honda’nın 20 yılı aşkın deneyimiyle geliştirdiği e:HEV teknolojisi, 1.5 litrelik i-VTEC benzinli motora bağlı iki kompakt elektrik motoru, sabit oranlı şanzıman, lityum iyon batarya ve akıllı güç kontrol ünitesinden oluşuyor.