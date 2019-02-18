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Honda, F1 sezonu testlerine başlıyor

Honda, 17 Mart tarihinde Melbourne'de gerçekleşecek Avustralya Gran Prix'si ile başlayacak olan 2019 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Red Bull Scuderia Toro Rosso ve Aston Martin Red Bull Racing olmak üzere iki takıma birden destek olacak

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:38
Honda, F1 sezonu testlerine başlıyor

İSTANBUL (AA) - Honda, 17 Mart tarihinde Melbourne'de gerçekleşecek Avustralya Gran Prix'si ile başlayacak olan 2019 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Red Bull Scuderia Toro Rosso ve Aston Martin Red Bull Racing olmak üzere iki takıma birden destek verecek.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, sezon öncesi testler 18 ile 21 Şubat ve 26 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Barselona kentinde bulunan Catalunya Pisti'nde yapılacak.

Dünyanın en çok izlenen motor sporları etkinliği olan 2019 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası (F1TM) 17 Mart tarihinde Melbourne'de gerçekleşecek olan Avustralya Gran Prix’si ile başlayacak.

Formula 1'de mücadele edecek olan 10 takım 18 ile 21 Şubat ve 26 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında sezon öncesi testlerini yapacak. Testler İspanya’nın Barselona kentinde bulunan Catalunya Pisti'nde gerçekleşecek.

Honda hibrit güç döneminde ilk defa iki ekiple birden iş birliği yapacak. Red Bull Scuderia Toro Rosso ile yoluna devam eden Honda ayrıca Aston Martin Red Bull Racing'e de tedarikçi olarak destek verecek. Geçen sezonun sonundan bu yana geçen sürede Honda, iki ekibi tedarik etmek üzere gelişmiş bir yapı oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Red Bull Toro Rosso Honda Takım Müdürü Franz Tost, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sezon Honda ile çalışmak çok yerinde bir karardı. İş birliğimizin uzun soluklu olmasını diliyoruz. Birlikte geçirdiğimiz ilk sezonda bile aramızdaki uyum inanılmazdı. Formula 1'de satın alamayacağınız bir şey varsa o da zamandır. Sadece bir yılda Honda'nın sağlamış olduğu katkı inanılmaz. Red Bull Technology ile yaratmış olduğumuz sinerji, sahip olduğumuz bilgi birikimi ve deneyim kadar, Honda'nın hızlı entegrasyonu ve sağlamış olduğu katkılarla genç ve yetenekli pilotlarımız sayesinde kendimizi şampiyonada güçlü bir orta saha oyuncusu gibi hissediyoruz."

Aston Martin Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner ise motor tedarikçisini değiştirmenin tüm ekip için önemli bir değişim demek olduğunu belirtti.

Horner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bizler gelecek için umutluyuz. Gerek iş yapış şekli gerekse de teknik yaklaşım noktasında Honda ile mükemmel örtüştüğümüzü düşünüyoruz. Her iki tarafın tasarımcıları ve mühendisleri uyum ve iş birliği içinde çalıştılar. Kış boyunca muazzam bir çaba sarf edildi ve her alanda ilerleme kaydedildi. Ayrıca Toro Rosso ve Honda ile birlikte çalışan Red Bull Technology de entegrasyon süresince çok yardımcı oldu. Test, gelişim anlamında gelmiş olduğumuz seviyeyi görmemizi sağlıyor. Ancak 2’inci hatta 3’üncü yarışa kadar gerçekten ne kadar ilerleme kaydettiğimizi tam olarak göremeyeceğiz. Gerçekçi olmak zorundayız, önümüzde zorlu bir süreç var, ama çok iyi bir ekibimiz var."

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:38
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