Honda Civic Type R segmentinin lideri

Honda, 2020 yılını toplam 13 adet Civic Type R satışı ile kapattı. Performansıyla göz kamaştıran Honda Civic Type R, satış rakamları ile de farkını ortaya koydu. Makyajlı versiyonuyla yılın ikinci yarısında satışa çıkmasına rağmen 13 adetlik satışı ile segmentinin en çok satan modeli olma başarısını elde eden Honda Civic Type R, ‘Hot Hatch’ sınıfındaki liderliğini korudu. ŞUBAT AYINA ÖZEL FIRSATLAR Honda Civic Sedan modellerinde, şubat ayında 90 bin TL’lik kredi kullanımına yüzde 0,99 vade farkı oranı ile 12 ay taksit seçeneği sunuluyor. Honda’nın HR-V modellerine sahip olmak isteyenler içinse şubat ayı boyunca 70 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,80’den başlayan vade farkı oranı ile 15 ay taksit imkanı sağlanıyor.