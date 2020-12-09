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Otomotiv Honda, Civic modelini ürettiği fabrikayı kapatıyor
Otomotiv

Honda, Civic modelini ürettiği fabrikayı kapatıyor

Honda Motor, Civic modelinin üretildiği İngiltere'nin Swindon kentinde bulunan fabrikasını parça tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle geçici olarak kapatıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 19:22:00 -
Honda, Civic modelini ürettiği fabrikayı kapatıyor

Honda yaptığı açıklamada, üretimin mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlaması için parça tedariği süreçlerinin yakından izlenmekte olduğunu ifade etti.

Honda Sözcüsü, parça tedariğinde aksamanın Brexit ile ilişkili olup olmadığı konusunda yorum yapmadı.

Civic modeli araç üretiliyor

Honda, İngiltere'nin Swindon kentinde Civic modeli araç üretiyor. Geçen yıl üretim 110 binin altında kaldı. Tesis gelecek yıl tamamen kapatılacak.

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