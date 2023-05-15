Honda Avrupa’da elektrifikasyon çalışmalarını güçlendiriyor

Almanya’daki Avrupa Araştırma ve Geliştirme tesisinde düzenlenen toplantıda, Honda’nın 2050 yılına kadar global olarak ulaşmayı hedeflediği karbon nötrlüğü kapsamında, Avrupa’daki faaliyetlerinde atılacak adımlar aktarıldı. Öncelikle SUV modeller ZR-V ve CR-V ile tamamen elektrikli e:Ny1 olmak üzere üç yeni otomobilin yanı sıra Honda’nın Avrupa’daki ilk elektrikli scooter modeli olan EM1 e:, yollara çıkmaya hazırlanıyor. Honda’nın e:PROGRESS isimli enerji yönetimi hizmetinin de önemli ölçüde genişletilmesi planlanıyor. 2022’de Avrupa pazarında satışa sunulan Civic e:HEV modelinin ardından otomobil ürün gamını büyüten Honda, yeni elektrikli modelleri ile de mobilite çalışmalarına hız kazandırmayı amaçlıyor.

Müşteri önemli

Honda Motor Europe Başkanı ve Direktörü Katsuhisa Okuda, elektrifikasyon sürecine yönelik olarak, Avrupa’daki otomobil, motosiklet ve güç ürünlerini kullanan sadık müşterinin Honda için önemini vurgularken, şimdiye kadar Avrupa’daki en geniş ürün gamına ulaşacakları bilgisini paylaştı.

Okuda, ürünlerin yanı sıra elektrifikasyon sürecinin bir parçası olarak enerji hizmetlerini de geliştirerek global sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamak üzere önemli temellerin atıldığını belirtti.

Güzel bir test alanı

Honda Motor Europe Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner da Avrupa’da Civic e:HEV’in satışa sunulması ile ürün yelpazesini tamamen elektrikli hale getiren ilk bölge olduklarını paylaştı. Gardner, ikinci EV ve ilk elektrikli scooter dahil olmak üzere üç yeni SUV modelinin tüketicilerin beğenisine sunulması ile Honda’nın global sürdürülebilirlik hedefine önemli katkılar sağlanacağını vurguladı.

Mobilite ile enerji yönetiminin kesişmesine yönelik olarak Honda Ar-Ge Europe Başkanı Takehiro Wada da enerji araştırma programının hem toplum hem de müşterileri için akıllı ve sürdürülebilir çözümlerin en iyi nasıl sunulacağına yönelik bir test alanı olduğunu belirtti. Wada, bu çalışmaların yalnızca çevreye ve enerji altyapısına katkı sağlamakla kalmayarak tüketiciler için tasarruf imkânı oluşturduğunu ve Honda’nın mobilite vizyonunu da genişleteceğini anlattı.

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Elektrikli ürün gamı genişliyor

Mühendislik çalışmaları ile öne çıkan Honda, Avrupa pazarında elektrikli ürün ve hizmetlerine odaklanarak tüketicilerin hayatını kolaylaştırma misyonunu sürdürüyor.

Bu doğrultuda, Avrupa’da ilk kez hem tam hibrit hem de ilk plug-in hibrit aktarma organı olan tamamen yeni ZR-V ve CR-V modellerinin satışa sunulması planlanıyor. Marka, 412 kilometrelik sıfır emisyonlu menziliyle Honda’nın Avrupa’daki ikinci tam EV ürünü olan tamamen elektrikli e:Ny1 modeli ile Avrupa’da en geniş otomobil ürün gamına ulaşılacak. Otomobilin yanı sıra 2023’ün sonlarında satışa sunulması planlanan Avrupa’daki ilk elektrikli scooter modeli EM1 e:, Honda’nın 2025 yılına kadar dünya çapında tanıtmayı planladığı 10 yeni EV modelinden biri olmasıyla öne çıkıyor.