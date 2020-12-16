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Aktüel Honda, ABD'deki 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak
Aktüel

Honda, ABD'deki 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak

Yeniakit Publisher
2020-12-16 10:25:03 -
Honda, ABD'deki 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak

DETROIT (AA) - Japon otomotiv üreticisi Honda'nın ABD'deki 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracağı bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, kardan mili, aşırı ısınabilen pencere kilidi ve yazılım hatalarının giderilmesi için ABD'deki 1,4 milyondan fazla aracın geri çağrılacağı duyuruldu.

Yazılım hatası kapsamında 2018-2020 arası Accord ile 2019 ve 2020 Insight modellerinden 737 bin aracın çağrılacağı belirtilen açıklamada, kardan mili hatası nedeniyle geri çağırma işleminin 2012'den itibaren tüm Honda Civic Hybrids modellerini, 2007-2014 arası Honda Fit modellerini ve 2013-2015 arasında da Acura ILX ve Accord modellerini kapsadığı ifade edildi.

Ayrıca, 2002'den 2006'ya kadar yaklaşık 268 bin CR-V modelleri ise elektrikli cam kilidi arızası nedeniyle geri çağırma kapsamına alındı.

Araç sahiplerine servise gidiş tarihleriyle ilgili ocak sonunda bilgilendirme yapılacağı bilgisi paylaşıldı.



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