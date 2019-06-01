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Honaz seçim sonuçları 2 Haziran 2019

Denizli Honaz seçimi kim kazandı? sorusu yarın en çok aranan kelimelerin başında gelecek. YSK 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Denizli’nin Honaz ilçesindeki seçmenler belediye başkanlığı seçimleri için sandık başına gidecek. Honaz’da oy verme işlemi saat 08:00'de başlayacak ve saat 17:00'de sona erecek. Honaz 2 Haziran seçim sonuçları merak edilirken, 2 Haziran Honaz seçim sonuçlarını an be an buradan takip edebilirsiniz.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:10
Honaz seçim sonuçları 2 Haziran 2019

YSK 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Denizli’nin Honaz ilçesindeki seçmenler belediye başkanlığı seçimleri için sandık başına gidecek. Honaz’da oy verme işlemi saat 08:00'de başlayacak ve saat 17:00'de sona erecek. Honaz 2 Haziran seçim sonuçları merak edilirken, 2 Haziran Honaz seçim sonuçlarını an be an buradan takip edebilirsiniz. 

YSK tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz, Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe ve Suvarlı beldeleri, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

31 Mart Pazar günü yapılan seçimde Honaz ilçesinde CHP adayı Yüksel Kepenek'in ikinci sıradaki adaydan 8 oy fazla almasının ardından AK Parti'nin seçim sonuçlarına ilişkin İlçe Seçim Kuruluna itirazı sonrası 41 sandıkta oy pusulaları tekrar sayılmış, Kepenek'e 9 bin 387, rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıkmış, fark 3'e düşmüştü. AK Parti ve CHP'nin sonuçlara ilişkin İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz üzerine geçersiz oyların sayılması sonucu Kepenek 1 oy farkla seçimi önde tamamlamıştı. AK Parti'nin buna yaptığı itirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle ilçede seçimlerin iptaline karar verdi.

Denizli Honaz seçim sonuçları 2 Haziran

AK Parti adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. İlçe Seçim Kurulu, Yıldırım'ın itirazını reddederek, tutanaklara yansıyan hatayı düzeltmiş ve Yıldırım'ın oyu bin 800 olmuş, fark 6'ya düşmüştü. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın da kabul edilmemesi üzerine AK Parti, YSK'ye başvurmuştu. İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptaline hükmetti.  

YSK'nin seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden 4'ünde yarın sandığa gidilecek. Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yenileme seçimleri yarın yapılacak. Keskin, Yusufeli, Honaz ve Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesi seçim sonuçları merak edilmekte.

Yüksek Seçim Kurulunun 27 Mart'ta aldığı Mahalli İdareler Ara Seçimleri'nin 2 Haziran'da yapılması kararı gereği yeni kurulan köylerle mahalle iken köy statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinde ve herhangi bir nedenle organları boşalan köy ve mahallelerde veya 31 Mart 2019 tarihinde seçimi yapılamamış beldeler ile köy ve mahallelerde de yarın sandık kurulacak.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:10
  1. Kırıkkale
  2. Aksaray
  3. İstanbul
  4. Artvin
  5. Adıyaman
  6. Honaz seçim sonuçları 2 Haziran 2019
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