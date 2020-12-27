Hollywood şaşkın! Uyanış: Büyük Selçuklu’da dünya çapında adım

TRT 1’in bu sezona damgasını vuran ve sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da konuşulan tarihi dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümünde seyirciyi Hollywood filmlerini aratmayacak dev prodüksiyonlu savaş sahnesi bekliyor. Buğra Gülsoy’un savaş meydanına çıktığı anlar günler öncesinden planlandı ve büyük bir ekip çalışmasıyla 2 gün gibi bir sürede tamamlandı.

Sultan Melikşah’ı oynayan Buğra Gülsoy’un 4 saat süren hazırlığının ardından günler öncesinden planlanan ve arka planda büyük bir teknik ekibin özveriyle çalıştığı ihtişamlı savaş sahnesi 2 günde tamamlandı.

50 dublör ve 150 figüranın yer aldığı sahnede Sultan Melikşah, Kamaç (Egemen Yavuz) ve Selçuklu askerleri, ezeli düşmanları Bizanslılar ile karşı karşıya geliyor.

Oyunculara özel savaş makyajının yapıldığı, çamur ve toz içinde zorlu anların yaşandığı uzun süren sahnenin çekimlerini dizinin yapımcısı, genel yönetmeni ve de senaristlerinden Emre Konuk da takip etti.

Tarihi dram türünün sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok ülkesinde de başarılı örnekleri arasında gösterilen ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, yeni bölümüyle 28 Aralık Pazartesi saat 20:00’da TRT 1’de izleyicilerle buluşacak.