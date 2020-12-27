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Medya Hollywood şaşkın! Uyanış: Büyük Selçuklu’da dünya çapında adım
Medya

Hollywood şaşkın! Uyanış: Büyük Selçuklu’da dünya çapında adım

TRT 1’de yayınlanan ve Akli Film’in yapımcılığını yaptığı Pazartesi akşamlarının lideri olan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümündeki büyük savaş sahnesi, Selçuklu Tarihi’nin en çetin dönemini ekranlarda yeniden gösterecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 12:06:00 -

TRT 1’in bu sezona damgasını vuran ve sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da konuşulan tarihi dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümünde seyirciyi Hollywood filmlerini aratmayacak dev prodüksiyonlu savaş sahnesi bekliyor. Buğra Gülsoy’un savaş meydanına çıktığı anlar günler öncesinden planlandı ve büyük bir ekip çalışmasıyla 2 gün gibi bir sürede tamamlandı.

Sultan Melikşah’ı oynayan Buğra Gülsoy’un 4 saat süren hazırlığının ardından günler öncesinden planlanan ve arka planda büyük bir teknik ekibin özveriyle çalıştığı ihtişamlı savaş sahnesi 2 günde tamamlandı.

50 dublör ve 150 figüranın yer aldığı sahnede Sultan Melikşah, Kamaç (Egemen Yavuz) ve Selçuklu askerleri, ezeli düşmanları Bizanslılar ile karşı karşıya geliyor.

Oyunculara özel savaş makyajının yapıldığı, çamur ve toz içinde zorlu anların yaşandığı uzun süren sahnenin çekimlerini dizinin yapımcısı, genel yönetmeni ve de senaristlerinden Emre Konuk da takip etti.

Tarihi dram türünün sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok ülkesinde de başarılı örnekleri arasında gösterilen ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, yeni bölümüyle 28 Aralık Pazartesi saat 20:00’da TRT 1’de izleyicilerle buluşacak.

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