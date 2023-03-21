Hollanda'yı sallayan kaptan için şimdi sıra Euro 2024'te! Şimdi tam zamanı...

Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Feyenoord’un başarılı orta sahası Orkun Kökçü, milli takım kampında bulunan bütün oyuncuların kulüplerinde de iyi performans sergilediğini dile getirerek, “Hedefimiz iyi futbol oynayarak Avrupa Şampiyonası’na katılmak” dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orkun Kökçü, “Milli takım kampında ortam şu anda çok iyi. Takım olarak önümüzdeki maçlara odaklandık ve elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Grup aşamasında oynayacağımız ilk 2 maç çok önemli. Bunun farkındayız. Son Avrupa Şampiyonası'nda hayal kırıklığı yaşamıştık. Bu turnuvaya katılmak o yüzden bizim için çok daha önemli bir hal alıyor. Şuanda burada arkadaşlık ortamı çok güzel. İyi bir ortam var. Herkes kulübünde iyi performans sergileyerek buraya geldi. Cumartesi günü sahada ay-yıldızlı formayı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Hırvatistan karşılaşması çok güzel geçecek”

Gruptaki rakipleri hakkında da konuşan yıldız orta saha, “Ermenistan Milli Takımı hakkında açıkçası çok bilgi sahibi değilim. Hırvatistan, FIFA sıralamasında 7. sırada bulunan ve kadrosunda çok fazla kaliteli oyuncuya sahip iyi bir futbol ülkesi. Bursa’da Hırvatistan ile oynayacağımız müsabaka çok çekişmeli geçecek. Güzel bir maç olacak. Türkiye olarak kendimizden eminiz. Güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Kulübündeki performansı ve takımının liderliği hakkında sorulan soruyu da cevaplayan 22 yaşındaki oyuncu, “Feyenoord’da güzel bir sezon geçiriyorum. Hollanda Ligi’nde lider durumdayız ve en yakın rakibimiz ile 6 puan fark bulunuyor. Bu yüzden moralim ve enerjim oldukça yüksek. Burada milli takım için de elimden geleni yapacağım” dedi.

Turnuvanın Almanya’da yapılacak olmasının kendisi açısından iyi olduğunu söyleyen Kökçü, “Turnuvada boy gösterdiğimiz takdirde ailem de beni izlemek istediğinde 2 saatte gelebilecek mesafede olacak. Şampiyonaya katılmak güzel bir durum olur. Hedefimiz iyi futbol oynayarak Avrupa Şampiyonası’na katılmak” ifadelerini kullandı.







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