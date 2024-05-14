Hollanda’nın özgürlüğü İsrail’e kadarmış

Terör devleti İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı dünyanın dört bir yanında gösteriler düzenlenmeye devam ediliyor. Sözde özgürlükler ülkesi Hollanda’da da halk sokaklarda eylem yaparak Filistin halkına desteğini dile getiriyor. İsrail yalakası Hollanda hükümeti ise göstericilere yönelik sert müdahalesiyle büyük rezilliğe imza attı.

Bugün Hollanda polisi, Amsterdam Üniversitesi'nde düzenlenen İsrail karşıtı gösterilere sert müdahale etti.

Göstericiler, terör devleti İsrail'in politikalarını protesto etmek amacıyla kampüste toplanmıştı.

Polis, üniversiteye girdi ve göstericilere orantısız müdahalede bulundu. Olay yerinde kaydedilen görüntülere göre, polis kalabalığı dağıtmak için cop kullanmak zorunda kaldı.

Müdahale sonucunda bazı göstericiler yaralandı. Polisin saldırdıkları arasında küçük çocukların olduğu da görüldü.

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