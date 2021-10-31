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Dünya Hollandalılar Fetullah Gülen’i “İslam âlimi” yaptı
Dünya

Hollandalılar Fetullah Gülen’i “İslam âlimi” yaptı

NL Times isimli internet sitesi, Hollanda'ya sığınan FETÖ'cülerle ilgili haberinde Pensilvanya iblisi Fetullah Gülen’i “İslam âlimi” olarak nitelendirerek büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 17:57:00 -
Hollandalılar Fetullah Gülen’i “İslam âlimi” yaptı

Münübe Yılmaz

Hollanda Merkezi İstatistik Bürosu, 2021 yılının ilk üç çeyreğinde Türkiye’den Hollanda’ya 4 bin 300 kişinin göç ettiğini açıkladı. Türkiye’den Hollanda’ya göç eden kişi sayısının 2019’a kıyasla neredeyse iki kat artması dikkat çekerken, söz konusu habere genişçe yer veren NL Times isimli internet sitesi bir skandala imza attı. Türklerin Hollanda’ya ekonomik sebeplerle gelmediğini yazan Hollanda merkezli site, mültecilerin önemli kısmının “Gülen hareketi” olarak nitelendirdiği FETÖ’cülerden oluştuğunu ifade etti. Pensilvanya iblisi Fetullah Gülen’i “İslam alimi” diye pazarlamaktan da çekinmeyen alçaklar sürüsü, “Türkiye’de gazeteciler, öğretmenler, insan hakları savunucuları, hepsi tutuklanma riskiyle karşı karşıya. Kürt veya siyasi olarak aktif olanlar da güvende değil" iddiasında bulundu. 

 

 

 

 

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