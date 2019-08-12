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Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, yeşil sahalara veda etti

Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 20:04
Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, yeşil sahalara veda etti

Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı. Bir dönem Galatasaray’da forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, 2 Süper Lig şampiyonluğu, 3’er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası’nı kazandı.


Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı. Kariyerinde birçok kupayı kazanan ve Türkiye’de de Galatasaray ile birçok başarılar elde eden Sneijder, 35 yaşında yeşil sahalara veda etti. Son olarak Katar’ın Al Gharafa takımında forma giyen Hollandalı futbolcu, Ajax altyapısında yetiştikten sonra 2007 yazında Real Madrid’e 27 milyon Euro bonservisle transfer oldu. 2009 yılında İtalya’ya geçen Sneijder, 2013 yılının ocak ayında ise Galatasaray ile anlaştı. Yıldız futbolcu 2017 yılında da sarı-kırmızılılardan Fransa’nın Nice takımına gitti.



573 maç 152 gol, 142 asist


Kariyerinde toplam 573 resmi müsabakaya çıkan Sneijder, 152 kez rakip fileleri havalandırırken, 142 kez de asist yaptı. Hollandalı futbolcu, Galatasaray’da da 175 müsabakaya çıktı ve 45 gol, 44 asistlik performans sergiledi. 35 yaşındaki futbolcu, Hollanda Milli Takımı’nda ise 134 kez görev aldı ve 31 gol kez gol sevinci yaşadı.


Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder’in futbolculuk kariyeri:



Ajax


2003-2004 Hollanda Eredivisie


2005-2006, 2006-2007 Hollanda Kupası


2002-2003, 2005-2006, 2006-2007 Hollanda Süper Kupa



Real Madrid


2007-2008 İspanya La Liga


2008-2009 İspanya Süper Kupa



Inter


2009-2010 İtalya Serie A


2009-2010 UEFA Şampiyonlar Ligi


2010 FIFA Dünya Kulüpler Kupası


2009-2010, 2010-2011 İtalya Kupası


2010-2011 İtalya Süper Kupası



Galatasaray


2012-2013, 2014-2015 Süper Lig


2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 Türkiye Kupası


2013-2014, 2015-2016 ve 2016-2017 TFF Süper Kupa

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 20:04
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