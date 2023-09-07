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Dünya Hollandalı Haan, Müslüman olup Abdulmecid ismini aldı
Dünya

Hollandalı Haan, Müslüman olup Abdulmecid ismini aldı

Yeniakit Publisher
2023-09-07 10:27:00 -
Hollandalı Haan, Müslüman olup Abdulmecid ismini aldı

Hollanda vatandaşı Mads De Haan, Denizli’de İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu. Hollandalı Haan’ın yeni ismi ise 'Abdulmecid' oldu.

Hollanda vatandaşı Mads De Haan, Denizli’nin Bozkurt İlçe Müftülük binasında düzenlenen merasimle, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Bozkurt Müftüsü Ayet Usta, İslam’ın temel esasları ile ilgili bilgi verdi. Şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Mads De Haan “Abdulmecid” ismini aldı. Müftü Ayet Usta, İslamiyet’i seçen Haan’ı tebrik ederek İhtida Belgesi’yle Kur'an-ı Kerim hediye etti.

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