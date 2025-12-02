Hollanda'dan Ukrayna'ya 250 milyon euro'luk askeri destek paketi

Hollanda Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya sağlanacak askeri yardımlara ilişkin kapsamlı bir yazılı açıklama yaptı. Yeni destek paketi ile Hollanda'nın, Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Hollanda'nın, Amerikan silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)" kapsamında 250 milyon euro katkıda bulunacağı ifade edildi. Bu bütçeyle satın alınacak başlıca askeri ekipmanlar arasında:

ABD yapımı hava savunma sistemleri

Çeşitli mühimmat ve askeri ekipman

yer alıyor.

NATO KORUMASINA 300 ASKER

Hollanda, askeri destekle birlikte NATO nezdindeki güvenlik görevlerini de artırıyor. Açıklamaya göre Hollanda, bugünden itibaren 6 ay boyunca NATO'nun doğu kanadını ve Ukrayna’ya destek akışının sağlandığı Polonya'daki lojistik merkezini koruyacak.

Bu görev için şunlar görevlendirilecek:

2 adet Patriot hava savunma sistemi

NASAMS (Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi) tipi füzeler

Dron karşıtı sistemler

300 asker

"TÜM AVRUPA MÜTTEFİKLERİNİN KATKISI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya’nın hava saldırılarına karşı kendisini savunabilmesi ve kış aylarını atlatabilmesi için acilen daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Brekelmans, son dönemdeki Rus saldırılarına dikkat çekerek, "Barış müzakereleri, Ukrayna’yı tam ve kitlesel şekilde desteklemekten dikkatimizi uzaklaştırmamalı" görüşünü paylaştı.

Bakan, Rusya üzerindeki baskının yüksek tutulmasının önemini belirterek: