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Aktüel Hollanda'dan flaş "Türkiye" kararı
Aktüel

Hollanda'dan flaş "Türkiye" kararı

Hollanda, koronavirüs önlemlerini bugünden itibaren yumuşatırken, Türkiye'nin de aralarında olduğu Avrupa Birliği dışındaki ülkelere yönelik seyahat tavsiyeleri gevşetildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 17:22:00 -
Hollanda'dan flaş "Türkiye" kararı

Hollanda hükümeti, koronavirüsün Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla getirilen Kovid-19 önlemlerini bugünden itibaren yumuşatıyor.

Türkiye'nin de aralarında olduğu Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere yönelik Seyahat tavsiyeleri gevşetildi. Türkiye, "zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken" ülkeleri simgeleyen turuncu listeden çıkarıldı. Ancak Türkiye'den dönen yolculardan negatif test sonucu istenmeye devam edecek. Hollanda Seyahat Acenteleri Birliği (ANVR) bu uygulamaya derhal son verilmesini istiyor.

Hollanda, 25 Şubat'tan itibaren de hemen hemen bütün Koronavirüs önlemlerine son verecek. Sağlık Bakanı Ernst Kuipers'in yaptığı açıklamaya göre, Hollanda dün geceden itibaren 3 aşamalı gevşeme sürecine girdi. Hükümetin aldığı karar uyarınca evlere kabul edilecek misafir sayısındaki sınırlama sona erdi. Evden çalışma tavsiyesi de yarım güne indirildi.

Bugünden itibaren de, AB dışındaki ülkelere yönelik seyahat tavsiyeleri gevşetildi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke, "zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken" yerleri simgeleyen "turuncu" listeden çıkarıldı. Türkiye'nin, Suriye ve Irak sınırı dışındaki diğer bölgeleri "düşük riski" ifade eden "sarı" listeye alındı.

Ancak buna rağmen Türkiye'den Hollanda'ya gelen tüm yolculardan negatif test sonucu istenmeye devam edilecek. Türkiye ve diğer AB dışındaki ülkelerden gelen ve destekleyici doz aşı yaptırmayan yolculara yönelik karantina zorunluluğu 25 Şubat'a kadar uygulanacak.

Bakan Kuipers, artık hükümetin seyahat tavsiyelerinde koronavirüsle ilgili konuların öncelikli olmayacağını, sadece zorunlu hallerde seyahat edilmesi istenen turuncu listedeki ülke sayısının keskin bir şekilde azalacağını söyledi.

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