Hollanda’da rehberler hastanelere “manevi destek” sağlıyor

Amsterdam Üniversite Hastanesinde rehberlik görevini sürdüren Adem Köse, hem hasta hem de aileye tedavi sürecinde “yol arkadaşlığı” yaptıklarını kaydetti. Manevi rehber Tuba Karanfil de, hastanede tüm inanç grupları için özel ibadet alanlarının olduğunu belirterek, “İçine dönmek, Allah’ı anmak ve ruhi sükunete ulaşmak isteyenler buraya geliyor” dedi. 2003’ten bu yana Türkiye’de de Diyanet İşleri Başkanlığı’nca manevi rehberlik hizmeti veriliyor.