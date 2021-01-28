  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Pes' dedirtti! CHP'li İBB'den yüzde 44 zam

Türkiye'nin beklediği haber geldi! Kaçırılan denizcilerle iletişime geçildi

Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen Kılıçdaroğlu'ndan 'Diyarbakır anneleri' çarpıklığı

BBC o ülkedeki korkunç olayı açıkladı! Timsaha yaptıkları şaşırttı

WhatsApp'tan Telegram'a geçenler dikkat! Bu artık mümkün

Avrupa ülkesinden sürpriz açıklama: Türkiye ile daha iddialı bir anlaşma yapabiliriz

Kuzey Kore'den dikkat çeken iddia: Denemeler başladı

Hedef Çanakkale ve İstanbul Boğazı! Onlarca saldırı helikopteri sınıra konuşlandırıldı

Abdurrahman Dilipak erken seçim iddialarını yorumladı

Özoğuz’dan Akit’e sessiz sedasız ziyaret! Ekrem duyarsa konser iptal… Haberimiz olsa çay demlerdik Gökhan
Dünya Hollanda'da mağazalar yağmaya karşı beton bloklarla önlem alıyor
Dünya

Hollanda'da mağazalar yağmaya karşı beton bloklarla önlem alıyor

Koronavirüs vakalarının durdurulamadığı Hollanda'da hükümet sokağa çıkma yasağı uygularken mağaza sahipleri yağmaya karşı dükkanları için beton bloklar ve tahta plakalarla önlem aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 23:15:00 -
Hollanda'da mağazalar yağmaya karşı beton bloklarla önlem alıyor

Hollanda'nın başkentindeki mağaza vitrinleri, sokağa çıkma kısıtlamasını protesto eden göstericilerin yağmalama olaylarına karşı beton bloklarla kapatıldı.

Hollanda Hükümeti tarafından, ülke genelindeki vaka sayılarında azalma görülmemesi üzerine ilave tedbir uygulama kararı alındı.

Kısıtlamalar protesto edildi

Hükümet, sokağa çıkma yasağı ve uçuş yasağının da içinde olduğu bir dizi tedbir açıkladı. Ülke genelinde 9 Şubat'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması 23 Ocak itibarıyla uygulanmaya başladı. Kısıtlamalara karşı olan binlerce gösterici ise protesto için sokaklara döküldü.

Mağazalar yağmalandı

Polisle çatışmaya giren eylemciler bir süre sonra çevredeki araçları ve motosikletleri ateşe verdi, birçok mağazayı da camlarını kırarak yağmaladı.

Vitrinlere beton blok önlemi

Bunun üzerine Amsterdam'daki birçok lüks mağaza yağma riskine karşı beton bloklar ve tahta plakalarla önlem aldı.

Polisin sıkı güvenlik önlemlerine rağmen yağma ve şiddet olaylarının önüne geçememesi, ülkede ABD'deki benzer manzaraları ortaya çıkardı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

....

medniyet fiskiryooo
  • Yanıtla
Altınlar elde mi kalacak? Uzmanlar konuya açıklık getirdi
Ekonomi

Altınlar elde mi kalacak? Uzmanlar konuya açıklık getirdi

Altın fiyatlarında gerileme sürüyor. Altın yatırımcısına iyimser mesajlar veren teknik uzman Tunç Şatıroğlu, "ABD vadeli borsaları toparlanı..
İçişleri ve MİT'ten ortak operasyon! Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi
Gündem

İçişleri ve MİT'ten ortak operasyon! Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, MİT, KOM Dairesi ve KKTC polisinin ortak operasyonuyla KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet yiğit Türkiye'ye ge..
Dünyaca ünlü şirketten Türkiye açıklaması
Dünya

Dünyaca ünlü şirketten Türkiye açıklaması

Siemens Gamesa Onshore Global Üst Yöneticisi Lars Bondo Krogsgaard, dünyadaki enerji geçişinin koronavirüs salgınına rağmen hızlıca yaşanaca..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay