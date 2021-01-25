Hollanda’da isyan devam ediyor! Yakıp yıktılar

Rotterdam'da göstericiler akşam saatlerinde park halindeki araçları ateşe verdi. Eindhoven Belediye Başkanı John Joritsma “Korkarım böyle devam ederse, bu yol iç savaşa gider” dedi. Eindhoven sakinleri, olayların ardından taş yığınları ve yangın izleriyle dolu kent meydanını temizlemek için gönüllü oldu. Kent halkı, temizlik işçilerine yardım etti.

Amsterdam’da da, Hollanda Direniyor adlı grubun çağrısıyla başlayan izinsiz gösteriye müdahale sonrası 190 kişi gözaltına alındı. Belediye Başkanı Femke Halsema’nın konutu etrafında güvenlik çemberi oluşturuldu.

Başbakan Mark Rutte ise çıkan olayların özgürlük mücadelesiyle ilgisi olmadığını belirterek, “Özgürlüğümüzü yeniden kazanmak için virüse karşı savaşıyoruz. Bu önlemleri eğlence için almıyoruz” diye konuştu. Rutte yaşanan şiddet olaylarını ‘kabul edilemez’ olarak değerlendirdi.

Hollanda Polis Sendikası Başkanı Koen Simmers de, olayların günler ya da haftalar boyu sürmesinden endişe ettiklerini söyledi. Ülkenin birçok bölgesinde, sokağa çıkma yasağı saatinde çıkabilecek aylara karşı çok sayıda güvenlik gücü takviyesi yapıldı.