Hollanda’da 40 ev ve 1 cami yandı

Hollanda’nın Den Haag (Lahey) şehrinde bir evde çıkan yangının çevreye yayılması sonucunda 40 evin yanı sıra Al Fath Camii de yandı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Lahey kentindeki Schilderswijk semtinde bulunan bir konut bloğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının blokta bulunan bir evde gece saat 03.00 sularında başladığı, itfaiye ekibinin olay yerine ulaştığında yangının birkaç eve daha yayıldığı ve aynı blokta Faslılara ait Al Fath Camisine de sıçradığı ifade edildi.

Yangında 40 evin yanı sıra caminin de kullanılamaz hale geldiği bilgisine yer verilen haberde, çoğunlukla Bulgar kökenlilerin oturduğu blokta yaklaşık 50 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Yangının itfaiye ekibi tarafından saat 13.00 civarında kontrol altına alındığı aktarıldı.