Hollanda yeni bir sorunla karşı karşıya! Karar alan mahkeme: İsrailli komutanlar, askerler ülkemizde yargılanamaz!

Hollanda Yüksek Mahkemesi, Filistin asıllı Hollanda vatandaşı İsmail Ziada'nın İsrail'in eski savunma bakanı ve bir başka eski üst düzey askeri yetkilisine yönelik '2014'teki ölümcül Gazze hava saldırısındaki rolleri nedeniyle dava açamayacağı' yönündeki kararını onadı.

Hollanda Yüksek Mahkemesi, aralarında eski İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın da bulunduğu iki eski askerin, bir hava saldırısında altı Filistinlinin ölümüyle ilgili açılan davada Hollanda'da sivil kovuşturmadan muaf olduğuna hükmetti.

Karar, Aralık 2021'de Lahey Temyiz Mahkemesinin, emekli asker siyasetçi olan Gantz ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Amir Eshel'in, hükümet politikasını yürüten üst düzey İsrailli yetkililer olarak "kendilerine karşı isnat edilen davranışın niteliği ve boyutu her ne olursa olsun" Hollanda'daki bir sivil davada sorumlu tutulamayacağı yönündeki kararını onadı.

Bu, Hollanda Yüksek Mahkemesi'nin "İsrail ordusunu Hollanda'da sivil dava kapsamında kovuşturmadan muaf tutması ve tazminat davasını reddetmesi" anlamına geliyor.

Filistin asıllı Hollanda vatandaşı İsmail Ziada, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz hakkında ailesinin ölümünden sorumlu olduğu gerekçesi ile savaş suçları kapsamında tazminat davası açmıştı.

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Ziada, 20 Temmuz 2014'te İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sonucu Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan annesini, üç kardeşini, yengesini ve yeğenini kaybetmişti.

Ziada başvurusunda, ülkelerin başka bir yerde işlenen ciddi suçları kovuşturmasına izin veren 'Hollanda evrensel yargı yetkisi kuralları' uyarınca Gantz'a karşı tazminat talebinde bulunmuştu.

Filistin asıllı Ziada'nın avukatları, iki İsrailli üst düzey askerin eylemlerinin savaş suçu teşkil ettiği için bu kişilerin dokunulmazlıklarının olmadığını savundu.

Ancak en yüksek yargı mercii olmasından dolayı Hollanda Yüksek Mahkemenin kararına karşı başka bir temyiz yolu bulunmuyor.

BM rakamlarına göre bu çatışmalarda bin 500'ü sivil olmak üzere yaklaşık 2 bin 200 Filistinli öldürüldü.

İsrailli askeri ve sağlık yetkililerine göre de 67 İsrail askeri ile 6 sivil hayatını kaybetti.