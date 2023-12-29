  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Hollanda: Rusya ile savaşa hazırlıklı olmalıyız!
Avrupa

Hollanda: Rusya ile savaşa hazırlıklı olmalıyız!

Yeniakit Publisher
2023-12-29 07:51:00 -
Hollanda: Rusya ile savaşa hazırlıklı olmalıyız!

Hollanda Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Martin Wijnen, "Rusya ile savaşa hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Hollanda Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Martin Wijnen, "Rusya ile savaşa hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Hollanda Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Wijnen, Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf gazetesine orduya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hollanda'nın Rusya ile çatışmaya daha hazırlıklı olması gerektiğini belirten Wijnen, bunun "herkesin miğfer takmaya" başlayacağı anlamına gelmediğini ancak ülkesinin, Rusya'ya sınırı olan ve halkının savaşa çok daha hazırlıklı olduğu İsveç, Finlandiya ve Baltık ülkeleri örneğini takip etmesi gerektiğini vurguladı. Wijnen, "Rusya ile savaşa hazırlıklı olmalıyız." ifadesini kullandı.

Wijnen, "Hollanda'nın, işler ters gittiğinde tüm toplumun hazır olması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor." diye konuştu.

"RUSYA'NIN ANLADIĞI TEK BİR DİL VAR"

Hollanda'nın Rusya'ya 1500 kilometre mesafede olduğu için güvenliği garanti altındaymış gibi düşünmemesi gerektiğini kaydeden Wijnen, "Rusya'nın anladığı tek bir dil var, o da güçlü bir ordu." değerlendirmesinde bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Wijnen, bu kapsamda Savunma Bakanlığındaki personel açığının giderilmesinin elzem olduğunu ifade etti.

Görevini 1 Ocak'ta devredecek olan Wijnen, 2021'den bu yana Hollanda Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyor.

Rusya'dan Türkiye için beklenmedik karar
Rusya'dan Türkiye için beklenmedik karar

Ekonomi

Rusya'dan Türkiye için beklenmedik karar

ABD'den Rusya'yı kızdıran yardım! Atacak kurşunları kalmamıştı son anda yetiştiler
ABD'den Rusya'yı kızdıran yardım! Atacak kurşunları kalmamıştı son anda yetiştiler

Dünya

ABD'den Rusya'yı kızdıran yardım! Atacak kurşunları kalmamıştı son anda yetiştiler

Rusya ve İran kararı açıkladı! Dolara bir büyük darbe daha
Rusya ve İran kararı açıkladı! Dolara bir büyük darbe daha

Ekonomi

Rusya ve İran kararı açıkladı! Dolara bir büyük darbe daha

Rusya'dan Avrupa'ya petrol sevkiyat
Rusya'dan Avrupa'ya petrol sevkiyat

Ekonomi

Rusya'dan Avrupa'ya petrol sevkiyat

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23