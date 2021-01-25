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Dünya Hollanda polisinden insanlık dışı muamele
Dünya

Hollanda polisinden insanlık dışı muamele

Hollanda'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde protesto gösterilerine yol açtı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 18:19:00 -

Koronavirüs salgınının önüne geçme amacıyla Hollanda'da uygulanan sokağa çıkma yasağı ülke genelinde protestolara neden oldu. Hollanda polisi protestocuları durdurmak için orantısız şiddet uyguladı. Çıkan olaylarda çok sayıda gösterici yaralandı.

Öte yandan her fırsatta insan hakları nutukları atan Batı'nın Hollanda'da yaşanan şiddet olaylarına sessiz kalması ne kadar ikiyüzlü olduklarını bir kez daha ortaya koydu.

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